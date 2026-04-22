自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唱完至少30分鐘！「日版盧廣仲」大現神技 1025隻寶可夢名字全入歌

日本歌手大石昌良發表一首收錄全部1025隻寶可夢名字的歌曲，今晚在YT上架第一個PART。（翻攝自YT）。日本歌手大石昌良發表一首收錄全部1025隻寶可夢名字的歌曲，今晚在YT上架第一個PART。（翻攝自YT）。

〔娛樂頻道／綜合報導〕為慶祝《寶可夢》誕生30週年，身為「寶粉」的日本歌手大石昌良特別製作一首「一次唱出1025種寶可夢名字」的歌，將於今（22日）晚上22:25（台北時間21:25）在YT發表，讓全世界的寶粉們欣喜若狂！

近年大多投入動漫歌曲創作的大石昌良，因極具特色的「自帶伴奏」吉他彈唱技巧，再加上一頭蓋住眉毛的厚重瀏海和黑框眼鏡，常被台灣歌迷暱稱為「日版盧廣仲」。他今天在YT發表新歌《寶可夢全明星1025》，同時擔任歌曲製作人和演唱者的他，強調歌詞中囊括寶可夢全部1025隻物種的名字，歌曲的第一部分（包含213種寶可夢）已於今晚首播，「完整版」尚待後續公布。

不過，說到唱出寶可夢名字的歌曲，不得不提到《會說神奇寶貝嗎？ Baby？》（1997年），這首著名的寶可夢歌曲，歌詞中也僅唱出「皮卡丘、快龍、呆呆獸、比雕……」等 151 隻寶可夢的名字，曲風輕快、洗腦，甚至還包含了「類RAP」的段落。

老實說，要一口氣唱完1025隻寶可夢的名字，真的工程浩大！有熱心網友統計，單是RAP版全部「唱名」完，就需要9～10分鐘；如果是像點名一樣清清楚楚唸完的高清版，則至少需要20～30分鐘，這還是在完全不休息、沒有間奏，且舌頭不會打結的理想狀態下來唱，若包含前奏、間奏，長度可能不僅於此，應可創下「史上最長單曲」紀錄。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中