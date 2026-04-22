唱完至少30分鐘！「日版盧廣仲」大現神技 1025隻寶可夢名字全入歌

日本歌手大石昌良發表一首收錄全部1025隻寶可夢名字的歌曲，今晚在YT上架第一個PART。（翻攝自YT）。

〔娛樂頻道／綜合報導〕為慶祝《寶可夢》誕生30週年，身為「寶粉」的日本歌手大石昌良特別製作一首「一次唱出1025種寶可夢名字」的歌，將於今（22日）晚上22:25（台北時間21:25）在YT發表，讓全世界的寶粉們欣喜若狂！

近年大多投入動漫歌曲創作的大石昌良，因極具特色的「自帶伴奏」吉他彈唱技巧，再加上一頭蓋住眉毛的厚重瀏海和黑框眼鏡，常被台灣歌迷暱稱為「日版盧廣仲」。他今天在YT發表新歌《寶可夢全明星1025》，同時擔任歌曲製作人和演唱者的他，強調歌詞中囊括寶可夢全部1025隻物種的名字，歌曲的第一部分（包含213種寶可夢）已於今晚首播，「完整版」尚待後續公布。

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不過，說到唱出寶可夢名字的歌曲，不得不提到《會說神奇寶貝嗎？ Baby？》（1997年），這首著名的寶可夢歌曲，歌詞中也僅唱出「皮卡丘、快龍、呆呆獸、比雕……」等 151 隻寶可夢的名字，曲風輕快、洗腦，甚至還包含了「類RAP」的段落。

老實說，要一口氣唱完1025隻寶可夢的名字，真的工程浩大！有熱心網友統計，單是RAP版全部「唱名」完，就需要9～10分鐘；如果是像點名一樣清清楚楚唸完的高清版，則至少需要20～30分鐘，這還是在完全不休息、沒有間奏，且舌頭不會打結的理想狀態下來唱，若包含前奏、間奏，長度可能不僅於此，應可創下「史上最長單曲」紀錄。

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