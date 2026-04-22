U:NUS一日店長白帥帥 吳昱廷被封「行走的香氛機」

U:NUS吳昱廷（左起）、高胥崴、高有翔出席活動擔任一日店長。（Soothe時氛提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕男團U:NUS擔任香氛品牌一日店長，當天的Dress Code是以「白色」為號召主題，因此除了蔡承祐在當兵，其他3位團員吳昱廷、高有翔、高胥崴都現身活動現場，一身「白帥帥」造型與粉絲親近互動。

日前U:NUS出席「U:NUS × Soothe時氛 午後白牆香氣限定場」活動，擔任一日店長，團員化身「香氛學教授」，親自幫粉絲繫上圍裙、帶領調香體驗，而被問到最愛噴香水的成員？大夥一致指向吳昱廷，笑稱他為「行走的香氛機」，甚至可以透過香味判斷他出現過的地方。

請繼續往下閱讀...

U:NUS化身「香氛學教授」，帶領粉絲體驗調香活動。（Soothe時氛提供）

之前U:NUS為新單曲《IDGAF》赴泰國拍攝MV，團員透露，原本以為當地會非常炎熱，沒想到清晨氣溫偏低，甚至需要穿長袖外套，在拍攝泳池畫面時大家冷到嘴唇發白。另外，吳昱廷在泰國體驗按摩時，遇到師傅使用高溫熱石進行按壓，雖然燙到幾乎想跳起來，卻因為不好意思開口而默默忍耐。

另談到近況，高有翔主持的Podcast《吐在巷口》滿一年，在鏡頭前已能更加自在。高胥崴近期投入許多心力於影視與舞台劇演出，積極精進表演能力，未來希望挑戰更多元、具層次感的角色類型。吳昱廷以《去你的再見》入選第21屆KKBOX風雲榜年度百大風雲歌手，他既興奮又期待，這次將首度以個人身分站上小巨蛋演出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法