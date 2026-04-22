價值數十萬！YTR泰國帶回紀念品 認觸犯當地禁忌：回來才知

融融（右）與黃可欣亮相從泰國帶回價值數十萬魚鰾紀念品。（八大電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber融融在YT經營頻道「融融歷險記」擁有不少人氣，他搭檔泰國演員黃可欣錄製八大節目《自由的旅行者》全新第三季，今（22）日出席媒體餐敘，兩人更秀出從泰國帶回、價值數十萬的魚鰾。

兩人帶著當地網紅贈送的100多公斤魚鰾亮相，受訪時透露魚鰾約20公斤就價值10萬泰銖（約98萬台幣），而且還會持續增值，打算放著當作鎮館之寶。

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融融此次首度與黃可欣合作，提到出發前有先跟老婆說，老婆則稱讚黃可欣很漂亮，融融也強調夫妻沒有因此不愉快，因為拍攝過程他時時都會向老婆報備，還提到節目有安排「抓龍筋」行程時，融融有事先徵詢老婆意見，「老婆回說『為了節目犧牲OK』，她給我很多的自由。」

融融（左）、黃可欣搭檔主持《自由的旅行者》。（八大電視提供）

個性內向的黃可欣坦言在拍攝前有不少顧慮，是一直到兩人在火車上開聊後，才比較放鬆享受過程，雖然黃可欣是泰國人，但有很多事物她也是透過這次拍攝才接觸到，像是訓鷹的行程，她險些受傷，「當時拍合照，老鷹一瞬間要咬我臉頰」，好在她反應快，才沒有破相。

而談到當地禁忌，融融表示，泰國與台灣入住飯店的規矩不同，泰國進房前敲門是代表「跟鬼打招呼」，他苦笑表示直到回台後才有人告訴他。黃可欣則分享，有在枕頭下放硬幣的習慣，「這樣才不會有人跟我一起睡覺」，融融則爆料她非常怕鬼，隨身攜帶佛像照片避邪。

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