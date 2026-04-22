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不爽家門被擋！名導柯一正砸車挨告 檢苦勸15分促成當庭調解

名導演柯一正因砸壞他人車門挨告，今日出庭。（記者翁靖祐攝）名導演柯一正因砸壞他人車門挨告，今日出庭。（記者翁靖祐攝）

〔記者翁靖祐／台北報導〕紙風車文教基金會創辦人、名導演柯一正因不滿家門口被車擋住，一氣之下拿著告示牌往車門猛砸，導致車門凹陷。江姓車主不滿提告，台北地方法院今（22）日首度開庭，在檢察官好說歹說15分鐘後，雙方總算達成調解。庭畢，柯一正受訪表示，對方一毛錢都不退讓，那我們也就認了，而柯也直言，氣沒辦法消，認為人家把車停在你家門讓你走不出去，是很不公平的事情。

柯一正先前因為不滿家門口被停車，擋住他進出屋內造成困擾，一氣之下怒持「禁止停車」告示牌往車門砸，事後車主報警提告，台北地檢署依毀損罪起訴柯一正，全案於今日召開審查庭，也是本案首度開庭。

柯一正到庭以後，法官先請2人至3樓調解室嘗試調解，無奈雙方對於調解金額遲遲無法達成共識，柯一正先後以7萬、9萬元的價格嘗試和江女調解，但江女認為自己的修車費用高達11萬5498元，柯一正應該全部買單，首次的調解也因而破局。

破局以後，雙方來到法庭，柯一正主張，江女忽略了折舊的問題，堅持要他給付全額並不合理，況且當中只有凹陷的部分是因他造成，其他關於引擎、刮痕的皆非因他而起。但江女卻認為，如果不是因為柯一正的行為，她根本就不用去修車，何況她也浪費了很多的時間且當中的計程車費用都沒和柯一正算。

法官與檢察官在了解事情經過以後，苦苦勸了15分鐘之久，希望雙方可以達成調解，檢察官不斷勸江女將調解金額至少下調至11萬元，並說畢竟也是江女有錯在先，勸江女不要為了5000元的零頭不調解，但江女卻堅持己見，稱這不是零頭的問題，不肯下調調解金額。經一番思考後，柯一正決定認賠，並將以匯款方式支付調解金額，江女也承諾撤告。

庭後，柯一正受訪表示，我都已經有承認，用告示牌砸她車子，但跳上引擎蓋一事是沒有的，而對方就把整個修理費都算在裡面，所以我們因為這個，加上她不肯折舊而僵持不下。柯一正說，我一開始就承認，是因為我知道做這個事情不對，但起因是對方在前1、2個月，常常停車在我那邊，有次停在我那個正門口三天，我人都出不來。

柯一正說，我覺得自己一直是很優雅的人，但是我沒想到在那個氣憤的時候，還是會做一個沒有辦法控制的事情，讓我這段時間一直在檢討。現在，因為對方一毛錢都不退讓，那我們也就認了，就是賠給她，但是我這個氣沒辦法消。我可以問全台灣的人，你願意讓人家把車停在你出入口幾天，讓你走不出去？我覺得這就是很不公平的事情。

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