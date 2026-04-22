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娛樂 最新消息

急售家中400坪廠房！大芭淚崩認不孝 痛心父親中風失智「不記得我」

「大芭」安苡葳暌違8年回歸。（時代創藝提供）「大芭」安苡葳暌違8年回歸。（時代創藝提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕電音始祖「大芭」安苡葳暌違八年未發行專輯，終於在今年推出全新台語專輯《紅桃姊姊》，專輯內一首《猶未寫完的故事》就是送給雙親的歌曲，不過爸爸中風18年，現在已經失智，她哽咽道出心中遺憾：「你最愛的人坐在你旁邊，可是他不記得你。」勸大家要珍惜跟家人間的生活細節。

大芭表示，爸爸過去常說退休後要帶她到處跑場，但如今爸爸病情惡化，她坦言不太敢主動放歌給爸爸聽，媽媽也會擔心爸爸的情緒，她說爸爸現在看到她只會笑，「你最愛的人坐在旁邊，卻可能已經忘記你，其實很痛苦，你陪著他慢慢遺忘自己。」為了讓爸爸還能感受到她，她接下客家電視的主持工作，妹妹也固定播放節目給爸爸看，爸爸有一次真的說出「我女兒」三個字，讓她很滿足。

「大芭」安苡葳暌違8年回歸。（時代創藝提供）「大芭」安苡葳暌違8年回歸。（時代創藝提供）

大芭的父親過去是大老闆，她坦言自己這輩子最不孝的，就是沒有接他的事業，爸爸曾經經營傳統鐵件零件產業，全盛時期規模上億，父親中風後，公司交由別人打理，去年已經結束營運，家人也沒有告訴爸爸實情，現在正在急售400坪廠房，開價5300萬，盼能換取現金，幫忙付爸爸的醫藥費。

「大芭」安苡葳暌違8年回歸。（時代創藝提供）「大芭」安苡葳暌違8年回歸。（時代創藝提供）

她提到，希望能找看護幫忙照顧爸爸，減輕媽媽的負擔，她擔心媽媽太累，常常勸媽媽有生之年要離開爸爸出去走走，不要被責任綁住，也想起爸爸對她的愛，「爸爸其實最貼心的就是放手，他控制慾很強，但對我卻選擇讓我去闖。」

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