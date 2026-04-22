最狂「水炸彈音樂節」降臨高雄 9月直接濕到爆

「WATERBOMB KAOHSIUNG 水炸彈音樂節」主打音樂＋濕身派對。（WATERBOMB KAOHSIUNG提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國最狂濕身音樂節確定登台！「WATERBOMB KAOHSIUNG 水炸彈音樂節」今（22）正式宣布將於9月12日、13日，一連兩天在高雄夢時代對面廣場開炸，集結音樂、陽光與水花三元素同時爆發。

WATERBOMB以「邊聽音樂邊濕身」聞名全球，現場不只是一場演出，更像大型水戰＋派對融合體。當強烈音浪搭配高壓水柱齊發，觀眾一邊被音樂推著跳，一邊被水花洗禮，直接從第一首嗨到最後一秒。

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主辦單位預告，本次將集結韓國與台灣的重量級藝人，搭配高規格舞台與水花特效，打造沉浸式感官體驗。

「WATERBOMB KAOHSIUNG 水炸彈音樂節」主視覺。（WATERBOMB KAOHSIUNG提供）

雖然完整卡司尚未公布，但光是過往陣容規格，就已讓粉絲開始敲碗期待「會不會又是神級名單」。再加上現場經典水槍互動，幾乎等於開放大家在音樂節裡「合法開戰」，氣氛想不炸都難。

這次活動跨界找來國際知名插畫家Steven Harrington操刀主視覺，以鮮豔色彩與潮流風格打造夏日限定的視覺衝擊，也讓整場活動從音樂、體驗到美學全面升級，直接瞄準年輕世代的社群打卡熱點。

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