《返校》、《刻在》台詞回歸 曾敬驊北影廣告炸出回憶殺

2026台北電影節年度形象廣告由本屆影展大使曾敬驊（右）與導演潘客印雙強聯手。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2026台北電影節今（22）釋出年度形象廣告，影展大使曾敬驊時隔兩年，攜手《我家的事》導演潘客印，把年度主題「保持好奇！」玩到極致；尤其片尾曾敬驊帶點壞壞的笑容，是捕捉他私下調皮瞬間，像在對觀眾說：「來吧，電影很好玩。」

北影形象廣告潘客印掌鏡、曾敬驊變身時空旅人 翻玩《返校》、《刻在》等經典角色，大展「更有種」演技。（台北電影節提供）

影片開場，曾敬驊化身街頭薩克斯風藝人，意外與一名制服男孩相遇，隨著熟悉台詞「你是忘記了，還是害怕想起來？」響起，瞬間把觀眾拉回《返校》的記憶點，接著過往角色一個個被翻出來。

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曾敬驊在影展形象廣告中重現《刻在你心底的名字》裡Birdy的瘋狂純粹。（台北電影節提供）

從《刻在你心底的名字》的純粹少年，到《我的麻吉4個鬼》的倒楣暖男，再到《疫起》裡挺身而出的勇敢醫護，甚至《我家的事》的細膩演出，全都在放映機光影之間流動，像一場縮時版的演員人生。

最讓人起雞皮疙瘩的，是那句直球對決靈魂的提問：「你到底是誰？」曾敬驊沒有逃，反而輕輕回一句：「我就是你啊。」短短幾秒，把角色與自我、過去與現在全部疊在一起。

聊到影片靈感來源，曾敬驊提到童年吹薩克斯風的經驗，把拍電影比喻成樂團合奏，此想法直接成為影片靈魂，也讓他在拍攝時更放開，「因為導演給我很大的信任，反而更敢玩、更敢試。」

導演潘客印也透露，這次不是單向執導，而是兩人不斷對話、碰撞出來的成果，「他不只是回到角色，而是用現在的自己重新看過去。」2026台北電影節將於6月26日至7月11日登場。

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