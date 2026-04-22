針眼惡化變蜂窩性組織炎住院 國光女神「月燒15萬」露面曝近況

蘇心甯今（22）日出席情趣品牌記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lala」蘇心甯今（22）日出席情趣品牌記者會，前陣子她剛經歷情傷，眼睛還出問題，原先只是長了針眼，最後竟演變成眼瞼蜂窩組織炎，一度痛到睡不著，她日前也一度瘦到41公斤，為扛兩間房貸月燒上十萬。

Lala之前右眼長了麥粒腫，一察覺不適便立刻前往眼科就醫，沒想到跑了幾家診所後症狀不僅未改善，反而越來越嚴重，腫脹伴隨著疼痛不適感，再加上左半邊臉頰開始發燙，讓她難以入眠，雖然有去看醫生，但之後情況並沒有好轉，再次就醫已經惡化為眼瞼蜂窩組織炎，她也因此住了兩天醫院，不過今天露面強調都已經康復、沒有任何後遺症。

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蘇心甯在台北、高雄各有一間房。（記者潘少棠攝）

Lala曾有過一段婚姻，育有一女，在台北、高雄各有一間房，「台北的大概月繳7、8萬，高雄給媽媽住的繳4萬，不過高雄這間再兩年就可以繳清了，我每個禮拜都會回高雄，加上交通費，開銷大概15萬。」不過Lala表示目前有不少工作機會，身上還有兩個代言，這陣子也從41公斤長肉胖回44公斤，她有感而發：「心理健康最重要，以前會過度節食，現在輕鬆開心就好。」

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