天心妝容嚇壞莊凱勛！在家狂練「鬼演技」老公反應曝光

莊凱勛和天心首度搭檔演夫妻。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕驚悚靈異電影《祭弒》今（22）舉辦試片，電影主打「嚇到你、又讓你心痛」的雙重衝擊，訪問氣氛卻意外歡樂。

莊凱勛和天心首度搭檔演夫妻，他說最重要的是「要有溫度」，每天開工都準備好滿滿的愛，結果一開門看到天心的鬼妝「直接被嚇醒」，形容那種驚嚇程度是「瞬間清醒到不行」，還笑虧：「真的幫我省很多咖啡錢。」

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天心完全是恐怖片狂熱份子。（記者胡舜翔攝）

反觀天心完全是恐怖片狂熱份子，還自稱「重度使用者」，拍攝過程根本玩到停不下來。她不只主動跟導演討論「怎麼嚇才夠狠」，還一路加碼創意，讓導演忍不住喊停：「可以了妳夠了！」

天心透露，這次鬼妝每天至少要花3小時，還為了讓狀態更嚇人刻意瘦身到「人生最瘦」，只剩4字頭，表示幾乎只吃蔬菜不碰澱粉，笑說：「演戲根本是最好的減肥藥。」

不只外型拚，動作戲也拚到極限。天心坦言這次吊鋼絲、扭打全都來，開拍前還做了大量訓練，她更透露在家還會示範各種「嚇人版本」給老公看，不料對方反應超冷淡，「看我一眼就已讀不回」，讓她好氣又好笑。

年輕演員林暉閔與邵奕玫的動作戲與拍攝內幕也成為焦點。（記者胡舜翔攝）

另外，年輕演員林暉閔與邵奕玫的動作戲與拍攝內幕也成為焦點。其中最讓林暉閔印象深刻的，是被玻璃酒瓶砸頭的戲碼，一旁的天心立刻開啟「媽媽模式」護航，大喊「媽媽負責、媽媽愛你、媽媽不敢」，瞬間緩和氣氛。

他也提到，片中不少場景都來真的，像是在廚房與莊凱勛的打鬥戲，讓他直呼「打起來很爽」，但莊凱勛則幽默反擊「不要欺負老人」，還自信表示：「我受過很多訓練，力量表演交給我就好。」

邵奕玫則分享在鐵棒動作戲上的「血汗實錄」，她透露排練時用的是棉製道具，但正式拍攝得「真的出力」，每一次揮動都要全力以赴。最困難的是鐵棒卡進木箱的橋段，現場不斷反彈、頻NG，她只能加大力氣壓回去，「幾乎用盡最後一次力氣」，才終於完成畫面。《祭弒》於4月30日全台上映。

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