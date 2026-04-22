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娛樂 最新消息

擅查閃兵集團首腦個資 王大陸因主觀無犯意無罪

〔記者王定傳／台北報導〕藝人王大陸涉花費360萬元找「閃兵集團」首腦陳志明協助逃避兵役，懷疑對方拿錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上刑警劉居榮偷查集團首腦陳男個資；又因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐騙400萬餘元，透過四海幫堂主陳子俊偷查潘男親屬的個資。新北地院認定王大陸擅查陳男部分，主觀上不具「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，此部份無罪，但他擅查潘男部分仍有罪，判刑6個月。

王大陸。（資料照）王大陸。（資料照）

檢方調查，王男不滿陳男（當時陳已因詐欺案被羈押）收錢沒處理免役一事就失聯，找游男協助，去年2月游帶著王，將匯款單、陳嫌照片等證據交給當時偵三隊代理隊長劉居榮，請警方幫忙。

檢警調查，劉居榮涉在警方的智慧分析決策支援系統，登載不實查詢事由「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查詢陳男個資後以手機翻拍個資網頁畫面，轉傳給游嫌，還跟游邀功：「沒給你漏氣、專業吧、馬上搞出來、你應該很有面子、我不是空有其名」；游收到後立即透過微信轉傳給在場的王大陸，並稱「360萬拿回來，之後你再找別的人處理。」

合議庭認為，王、游、劉3人被訴違反個資法部分，證據固能證明3人有「未依法利用個資」客觀行為，進而侵害陳男資訊隱私權，但不足以證明3人主觀上具有「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」的特別主觀不法要件。

刑警劉居榮。（資料照）刑警劉居榮。（資料照）

但劉男以不實查詢事由查詢個資並洩密，合議庭認定他處犯公務員登載不實準文書、洩漏國防以外秘密罪，斥責他所為不僅損害警政機關系統管理正確性，更嚴重戕害人民對公權力的信任，判刑1年4月。

另外，王大陸另因女友闕沐軒遭詐，當事人潘男已入監服刑，也尋求游男協助，王與游、闕三人2024年間先成立「失去的！一定要拿回來！」微信群組後，游再拜託陳子俊幫忙，陳涉嫌以每筆個資1500元價格，向不詳徵信業者購入不詳地政士提供的潘男哥哥個資，還透過管道取得潘男胞姊的地址與手機，游回報給王、闕兩人知悉，並委由不詳人士至潘男親屬住處討債。

合議庭則認定，王、闕、游、陳等人均有罪，考量被告游、陳子俊、陳柏均已與被害人達成調解並賠償，各判刑3月；王大陸無和解意願、闕迄今尚未與被害人達成和解賠償，各判刑6月。

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