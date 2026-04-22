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娛樂 電視

柯震東爆「秘戀舒華」首露面回應！揭2人私下聯繫

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東與韓團「i-dle」台灣成員舒華2024年爆出緋聞，當時兩人都否認，上週再傳雙方早已穩定交往，甚至見過彼此長輩，但對這傳聞，柯震東經紀人當時否認回應「沒聽說，無法回應莫名消息」，他今出席品牌PALLADIUM活動，算是本人首度現身回應此事，他坦言得知這緋聞「其實跟大家和其他人一樣意外」，並稱自己和舒華私下基本上沒有聯繫，因此被傳戀情他也覺得奇怪。

柯震東出席品牌活動。（記者陳奕全攝）柯震東出席品牌活動。（記者陳奕全攝）

至於媽媽是否也見過舒華？他還沒回答就先被品牌公關擋掉，因此他只能微笑。他提到和舒華緋聞消息出來後，公司就替他回應了，「事後一直有人在問，若什麼都要回，奇怪謠言回不完。」並自覺在大社群時代，多說多錯，那因這烏龍緋聞被網友攻擊會感到委屈？他搖頭稱不會，「這是一個自由時代，公司回應就好，不受影響。」

舒華。（資料照，記者李惠洲攝）舒華。（資料照，記者李惠洲攝）

被問及目前身旁是否有人陪伴？他說現在完全都在工作，很少出門，「工作為主，看劇本、寫劇本，給編劇靈感。」那未來有新戀情也會低調？他先以「順其自然」回覆，並稱自己已經35歲，有感情頗為正常，但提到若有對象不會公開。

柯震東出席品牌活動。（記者陳奕全攝）柯震東出席品牌活動。（記者陳奕全攝）

此外，他為呼應今天出席品牌活動，說到自己很愛走路，可以花五小時從台北大安走到林口找朋友，意外旅途可以發現小店，也很喜歡在路上欣賞以前不會欣賞到的東西。對於走路的熱愛，激發他明年想走30天西班牙朝聖之路，會想跟另一半去？他回：「沒人想跟我去吧，我媽是基督徒，為了她去的。」

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