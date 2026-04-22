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娛樂 最新消息

《型男大主廚》20年了！曾國城宣布「不調漲」 卓文萱甜曝全家靠她餵飽

三立總經理高明慧更親自現身，致贈「型男真香」匾額。（記者胡舜翔攝）三立總經理高明慧更親自現身，致贈「型男真香」匾額。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣最長壽料理節目《型男大主廚》今（22日）舉辦20週年慶功記者會，慶祝節目正式播出第4270集，穩坐52週同時段收視冠軍，成為台灣料理節目難以超越的傳奇。三立總經理高明慧更親自現身，致贈「型男真香」匾額，象徵收視與料理同樣色香味俱全，讓觀眾一追就是20年。

身為節目的靈魂人物，曾國城手握多檔節目卻始終熱情不減。他將做節目視為賴以維生、過活的方式，必須學會面對並享受其中：「我演故我在，感覺到存在、功能，所有人因為節目得到滿足及快樂，是我很有成就、在乎的事。」

他將主持比喻為老夫老妻的相處，強調新鮮感的重要性。曾國城透露，節目每兩年就會更換廚房設備，並持續引進新血，看著詹姆士求進步、吳秉承在網路大放異彩，他欣慰地說：「師傅們除了《型男》，散開也各自精彩，喜歡的朋友能同時得到滿足。」

《型男》20週年互虧，吳秉承爆料曾國城出手就毀了。（記者胡舜翔攝）《型男》20週年互虧，吳秉承爆料曾國城出手就毀了。（記者胡舜翔攝）

卓文萱入主節目後廚藝精進，更被吳秉承師傅評價為「按部就班、下手小心」。她笑說現在煮菜很有趣，為了得到曾國城與主廚們的肯定，好勝心被激發：「每個禮拜跟不同主廚學習，製作人讓我跟城哥比賽，我們好勝心強，覺得獲得成就感。」

現在家中的年菜大任也全落到她肩上，卓文萱細數：「今年從除夕到初六都是我在煮，我媽覺得輕鬆啦！」舉凡海鮮豆腐煲、炒米粉、糖醋魚都難不倒她。她也爆料，錄影時最好吃的通常是她與曾國城的菜組合在一起，但因為來賓太容易被打敗，製作單位常覺得「畫面不好看」。

面對合作多年的曾國城，吳秉承師傅忍不住小小「吐槽」曾國城的熱情有時會幫倒忙。他笑說城哥主持久了，對各種增添香氣的秘訣如數家珍，但有時下手太重：「城哥使出渾身解數就會毀掉，日式料理變客家菜。」曾國城聽聞後也幽默自嘲：「那叫學藝不精啦！」

曾國城、卓文萱、吳秉承出席《型男大主廚》20週年慶功。（記者胡舜翔攝）曾國城、卓文萱、吳秉承出席《型男大主廚》20週年慶功。（記者胡舜翔攝）

儘管節目收視長紅、締造「型男三冠王」佳績，曾國城被問及酬勞調漲，誠懇表示：「我們在這動盪時代，先求活，求有再求好。這節目存活不易，別漲什麼價。」展現出與節目共存亡的老將風範。

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