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陳柏霖閃兵被封「殺價男孩」 王大陸一再遭騙令人同情？

陳柏霖閃兵被封「殺價男孩」 王大陸一再遭騙令人同情？王大陸涉花費360萬元找「閃兵集團」首腦陳志明協助逃避兵役，引發一連串閃兵藝人被一一揪出。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕涉嫌砸360萬元找「閃兵集團」首腦陳志明協助逃避兵役的藝人王大陸，因懷疑陳志明拿錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上刑警劉居榮偷查集團首腦陳男個資；又因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐騙400萬餘元，透過四海幫堂主陳子俊偷查潘男親屬的個資。檢方依違反依偽造文書、洩密及違反個資法等罪起訴王、闕、游、陳、劉等人，王不認罪，新北地院今（22）日依違反個資法判處王大陸6個月徒刑。

稍早財經網美胡采蘋在臉書發文評論此事，提及今年最新一波牽連出藝人唐禹哲等多人，閃兵集團主嫌+藝人總共累計44人涉案，她說：「王大陸以一人之力，改變了中華民國兵役標準，目前國防部體檢流程全面收緊，身高、BMI、高血壓和扁平足都加高免疫體位門檻，並且強化檢驗程序，避免假病歷出現。」

胡采蘋接著表示，這批閃兵役男大多以15至30萬買通閃兵集團，偏離中間值的是10萬的陳柏霖以及360萬的王大陸，「世人津津樂道，稱陳柏霖為殺價男孩，而王大陸一再遭騙，令人同情？」

胡采蘋指出目前多人落網，而閃兵越來越難，「王大陸功在國家，風雨千年路，江山萬里心，愛國的心永遠都不會停。」

相關新聞：王大陸涉嫌擅查個資 新北地院判6個月徒刑

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