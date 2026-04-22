曾國城健檢爆癌指數偏高！10個月剷肉6公斤 親揭發炎現況

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾國城今（22日）出席《型男大主廚》20週年慶功記者會，整個人顯得神清氣爽。他過去一年在健康管理上下足功夫，體重從去年同期的92公斤高峰，一路降至目前的85公斤左右，短短10個月內減去約6公斤，連健檢報告的紅字也從原本的7、8個減半至3、4個。

曾國城（左五）10個月激減6公斤，最新健檢「癌指標」卻傳異常。（記者胡舜翔攝）

曾國城去年透露為了找回俐落身手，求助中醫調理，透過針灸與藥物控制食慾、提升代謝，並嚴格執行「少吃多動」。他近期自認運動量減少，但體重仍維持在85、86公斤的理想區間，他更笑稱打算挑戰皮拉提斯：「現在筋骨越來越硬，想去試試看。」曾國城還自嘲隨著年紀增長，身高竟然從180公分微縮至179公分，引來現場一陣笑聲。

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曾國城（中）、卓文萱（右）、吳秉承（左）出席《型男大主廚》20週年慶功記者會。（記者胡舜翔攝）

談及身體檢查，曾國城表示整體指標都有進步，尤其是三酸甘油脂已降至臨界點，低密度膽固醇表現也不錯。不過，他坦承胰臟腫瘤指數稍高，目前數值約在26、27左右。對此，他抱持平常心解釋：「癌症指數是180以上，我還有點距離，（目前）主要是身體有些發炎。」

現場有媒體重提他過去在古蹟中山堂後台抽菸、喝酒而意外成為網路迷因的事，曾國城露出無奈又好笑的神情，表示對此類話題不會再回覆。

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