被親哥高風險手術嚇傻！男星遭嚴重打擊 「不再傲嬌」揭大轉變

〔記者張釔泠／台北報導〕李晉瑋2026年全新單曲《發現號》已發行，同步宣布7月4日在北流Live House D舉辦「太陽的旋律：第零話」個人專場演唱會，新歌自剖不敢說出口的愛，私下個性自認「傲嬌」的他，坦言過去面對離別總愛裝酷瀟灑，直到兩年前哥哥面臨高風險術，才讓他產生巨大衝擊。

李晉瑋推出新單曲，7月專場開唱。（小山泉音樂提供）

李晉瑋回憶道：「在醫院時有好多話想說卻說不出口，因為害怕失去，講出來好像真的會離別，但不講出來又怕以後沒機會了。」這段經歷讓他深刻體悟愛要即時表達。

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李晉瑋推出新單曲，7月專場開唱。（小山泉音樂提供）

身為資深科幻迷，李晉瑋坦言《發現號》創作靈感深受兩位大師級作品影響：一位是以《星際效應》探討時空羈絆的奧斯卡金獎導演克里斯多福．諾蘭（Christopher Nolan）；另一部則是經典動漫《星際牛仔》。除了科幻大作，他也分享自己深受動漫《鋼之鍊金術師》中「等價交換」的原則吸引，認為任何珍貴事物的獲得都需付出相應代價，也體現在他對音樂的極致要求中。

李晉瑋推出新單曲，7月專場開唱。（小山泉音樂提供）

單曲除了邀請音樂人高真擔任製作人，與台灣漫畫家「缺旅」的合作更讓李晉瑋在創作過程中數度動容。他透露當初在社群上留意多位台灣創作者，特別受「缺旅」筆下那種兼具畫面張力與孤寂感的獨特美感吸引。第一次看到同名漫畫《發現號》的分鏡時，李晉瑋眼眶竟不自覺濕潤，因為劇情精準捕捉到了他在創作時未曾言說的情緒。

「太陽的旋律：第零話」演唱會門票將於5月2日中午12點在KKTIX正式啟售。

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