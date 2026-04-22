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娛樂 最新消息

金曲樂團超帥吉他手宣布好消息 大咖嘉賓規劃曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕 金曲樂團TRASH吉他手林頤原發行個人專輯，繼中南部巡迴場次售罄後，今天宣布台北場將在6月20日於華山 Legacy 舉辦。首次挑戰千人規模場地，頤原坦言：「很緊張也很興奮，從沒想過自己有一天能站上這樣的舞台，但我相信自己能做好準備。」

林頤原首場大型專場「鼓仔燈」進軍 Legacy。（寬宏藝術提供）林頤原首場大型專場「鼓仔燈」進軍 Legacy。（寬宏藝術提供）

「鼓仔燈 Live in Legacy」演唱會海報以鮮紅色調與民間信仰符號構築強烈視覺，運用雙重曝光手法將鹿港廟宇意象與林頤原持吉他的身影疊合，整張專輯都是他作為異鄉遊子的所見所感，「那是我到目前為止的人生故事，而這場演唱會，就是把這些故事全部立體化。」

他透露，演出將不只是單純的歌曲串聯，而是以「畫面感」為主軸進行編排，「每一首歌都會有它的場景與情緒」，從離鄉的迷惘，到在城市裡掙扎與前行的孤獨，再到逐漸找到自我定位的過程，將轉化為一場沉浸式體驗。

面對首次進軍大型場館的壓力，頤原並未迴避挑戰，「這對我來說是一個很重要的里程碑」，也希望這場演出能為所有在外打拚的人帶來力量，「讓大家知道，在這個充滿變動的世界裡，迷惘也是一種珍貴的軌跡。」至於歌迷關心是否會與TRASH團員合體，頤原則留下伏筆笑說：「到場是必須的，但合體的話就看緣分了。」

林頤原首場大型專場「鼓仔燈」進軍 Legacy。（寬宏藝術提供）林頤原首場大型專場「鼓仔燈」進軍 Legacy。（寬宏藝術提供）

「鼓仔燈 Live in Legacy」門票將於4月27日中午12點正式開賣，購票請洽寬宏售票（kham.com.tw）、萊爾富及OK便利商店。

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