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娛樂 最新消息

日本20億串流歌手贈超夯皮克敏外套 台灣「國民女友」珍奶回報

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手「163braces」吳朵芸被網友封為「國民女友」，不過她的正牌男友也是創作歌手李浩瑋，最近她和日本音樂串流點擊超過20億次的女歌手Tota合作推出全新單曲《To love, to see feat. Tota》，雙方合作愉快。

163braces（右）攜手日本歌手Tota合唱，音樂交流。（形上娛樂提供）163braces（右）攜手日本歌手Tota合唱，音樂交流。（形上娛樂提供）

談到Tota，163braces表示：「她在台上很帥氣，但私下聊天又很可愛，是那種保有童心又很酷的大人。」之前兩人都應邀參加浮現祭演出，練團時Tota特別帶來許多周邊和小禮物，其中一件超夯的皮克敏外套更讓163braces開啟新興趣，笑說：「本來不玩養成系遊戲，結果馬上被推坑，算是被Tota打開另一塊小天地。」

163braces收到皮克敏外套，也開啟對遊戲的興趣。（形上娛樂提供）163braces收到皮克敏外套，也開啟對遊戲的興趣。（形上娛樂提供）

163braces則準備台灣的珍珠奶茶請Tota喝，還以3款不同口味讓Tota盲測，結果Tota選中了茶味最濃的一杯，成為心中最愛。今（22日）推出的《To love, to see feat. Tota》，則是將163braces原唱的《天空》以雙語重新詮釋，另外Tota演唱的新歌《Onomatopoeia feat. 163braces》也邀請163braces合唱，感覺上像是「禮尚往來」，讓台日音樂有了最好交流。

163braces（右）與日本歌手Tota合作愉快。（形上娛樂提供）163braces（右）與日本歌手Tota合作愉快。（形上娛樂提供）

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