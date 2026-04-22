曾國城證實割愛「億級起家厝」！15年前入手價翻倍漲

曾國城和卓文萱、吳秉承與主持群出席《型男大主廚》20週年慶功記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾國城出道逾35年，投資眼光向來精準，近日傳出他欲出售位於台北內湖四層樓透天別墅。據悉，該房產坪數高達110.77坪，格局為5房2廳3衛並附雙車位，開價 9288萬元，由於總價逼近億元門檻，雖詢問度高，目前仍待有緣人接手。

曾國城今（22日）出席《型男大主廚》20週年慶功記者會，親口證實售屋消息，表示該別墅是他的「起家厝」。談及拋售原因，他全心掛念年邁雙親，「爸媽就近照顧，我想要讓他們舒服一點，上上下下麻煩，爸爸腳沒力下肢循環不好。」他表示爸爸患有心臟三尖瓣逆流，現在隨便動就喘。

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聊到房地產經手細節，曾國城抱持平常心，笑稱：「不是我在經手，專業經理人，希望能在9000萬左右。」他回憶這間別墅是15年前購入，「大概不到5000萬買的，裝潢快2000萬」，如今開價9288萬，身價幾乎翻倍成長。

吳秉承、曾國城、卓文萱出席《型男大主廚》20週年慶功記者會。（記者傅茗渝攝）

目前曾國城名下有3間房產，推估其房產總值逾3億元，他幽默以對，「《型男大主廚》觀眾應該超過2000萬。」外界也好奇曾國城是否為了在加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）留學的帥兒曾元德在當地置產。對此，曾國城不改低調作風，僅以一連串標誌性的「呵呵呵呵呵」大笑帶過，留給外界想像空間。

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