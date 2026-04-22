方志友婚變瘋傳1個月爆「驚人改變」！雙方經紀人回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕方志友與楊銘威2015年結婚，婚後育有一子一女，長年被視為演藝圈模範夫妻，未料上月遭爆11年婚姻疑似生變，甚至傳出協議離婚。事隔一個月，兩人關係似乎出現轉圜跡象，可由方志友轉發楊銘威相關的消息略見一二，雙方經紀人今也低調回應。

方志友（左）、楊銘威這一個月傳出婚變。（民視提供）

婚變消息延燒期間，有週刊指出楊銘威有意為家庭再努力，而方志友也被發現透過IG限時動態替他主演的作品《乩身》宣傳，互動引發外界解讀婚姻現曙光。對於外界關心，楊銘威經紀人僅重申：「如之前的回應，因為屬於他們的家務事，所以不再做任何回應，謝謝。」而方志友經紀人則稱「不回應」，態度一如既往保守低調。

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方志友為夫家餐廳宣傳。（翻攝自IG）

此外，楊銘威與父親在台北國父紀念館附近經營的小籠湯包餐廳21日深夜無預警公告暫停營業，原因為店內排水系統出現問題，目前仍在處理中。方志友也第一時間轉發公告，並以醒目的粉紅色字樣寫下：「非常重要！很抱歉這幾天想來用餐的你們，請耐心等候，合府很快會更棒的回來讓你享用。」語氣誠懇並附上紅心符號，力挺夫家事業意味濃厚，也讓外界對兩人關係是否回暖再添想像空間。

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