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娛樂 電視

「名模教母」陳婉若獨子爆熱戀！申力安大方認了 「對方完全符合標準」

〔記者傅茗渝／台北報導〕新生代創作女歌手申力安今正式發表全新單曲《Mama's Boy》，首度嘗試美式輕搖滾曲風，以叛逆少女的視角，痛快批判感情中缺乏責任感的「媽寶」現象。

申力安推出全新創作單曲《Mama’s Boy》。（星光瑞瑞提供）申力安推出全新創作單曲《Mama’s Boy》。（星光瑞瑞提供）

這首歌的靈感除了來自製作團隊對社群平台Threads熱門話題的觀察，更融入了申力安高二時的一段青澀初戀，當時她因男友凡事以母親意見為準，甚至被對方長輩貼上「帶壞小孩」標籤而火速斷開，這段往事如今也成為她創作新歌的神助攻。

申力安推出全新創作單曲《Mama’s Boy》。（星光瑞瑞提供）申力安推出全新創作單曲《Mama’s Boy》。（星光瑞瑞提供）

申力安坦言，媽寶最令她無法忍受的是將別人的想法當成擋箭牌，藉此逃避為自己負責。為了精準呈現這種矛盾與不滿，她參考了偶像Olivia Rodrigo的風格，將新歌形塑成一種充滿力量且帶有小漫畫質感的視覺呈現。

申力安參與新歌詞曲創作。（星光瑞瑞提供）申力安參與新歌詞曲創作。（星光瑞瑞提供）

而在現實生活中，從伊林娛樂「璀璨之星」選秀出道的申力安，近日被爆出與有「名模教母」之稱的陳婉若獨子、青年導演Len Wang熱戀中。兩人對戀情態度落落大方，絲毫沒有遮掩，從社群平台上分享的生活點滴便能窺見小情侶間的甜蜜互動。申力安幸福表示，男友具備她最看重的上進心與溝通能力，兩人常能放下手機深談數小時，對方完全符合她心中理想男友的標準。

申力安高中時期的校園戀情，成為她創作的養分。（星光瑞瑞提供）申力安高中時期的校園戀情，成為她創作的養分。（星光瑞瑞提供）

對於這段戀情，陳婉若亦展現大器風範，將戀愛視為年輕人的「人生必修課」。她表示作為母親給予絕對尊重，並以「樂見優秀年輕人彼此激盪正向能量」的心情，祝福兩人在事業與生活上都能順其自然地發展。

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