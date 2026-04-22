鄭欣宜休養後臉變尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況

鄭欣宜日前被粉絲野生捕獲，被目擊氣色大好，臉變尖尖身形激瘦。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕38歲港星鄭欣宜近日被粉絲野生捕獲，一頭金髮的她，身形清瘦不少，精神飽滿。有傳她為了彌補去年因傳退賽《歌手2026》，鄭欣宜極有可能捲土重來，登上這個夢寐以求舞台，作為她久休復出起點。

在曝光照片，身穿簡約黑色背心的鄭欣宜，身形明顯較以往纖瘦，但氣色紅潤，臉上掛著招牌燦爛笑容，粉絲激動分享2人合照：「欣宜本人真的美美的，講話超級風趣幽默，狀態100%！」面對合照及簽名要求，鄭欣宜亦來者不拒。

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她動向受粉絲高度關注。（香港星島日報）

回顧去年，鄭欣宜經歷可說一波三折，她原是《歌手2025》大熱門人選，並已投入拍攝宣傳，卻在期間因燈光器材處理不當發生意外，導致肩頸及耳部受傷。身體狀況亮起紅燈，讓鄭欣宜無法應付高強度比賽，最終只能在開賽前無奈宣布退賽，專心養傷。

那次出師不利，鄭欣宜復出之路被迫中斷，也讓她自2023年3月完成3場紅館演唱會後，因巨大壓力而開始的休養期，變得更為漫長。鄭欣宜這次被野生捕獲的「脫胎換骨」健康形象，無疑為她參加《歌手2026》傳聞增添了極高可信性。

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