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娛樂 最新消息

方志友關鍵一舉動破冰 與楊銘威婚姻疑有轉機

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈夫妻檔方志友、楊銘威驚傳11年婚姻觸礁，而楊銘威家的小籠湯包店，昨日也突然宣布暫停營業，為此方志友也迅速協助轉發停業限動，不少網友紛猜測方志友與楊銘威疑似破裂的婚姻關係是否出現轉機。

方志友、楊銘威傳婚變危機漸漸緩和。（TVBS提供）方志友、楊銘威傳婚變危機漸漸緩和。（TVBS提供）

日前方志友大方分享楊銘威主演影集《乩身》的幕後花絮，楊銘威身影久違再度登上方志友的限動，雙方雖然並未同框，但方志友社群上再見楊銘威身影，加上這次方志友轉發停業消息的限動，不少網友解讀，雙方互動並未完全斷開。

根據《鏡週刊》報導，楊銘威近日忙著參與實境節目，方志友則進劇組拍戲。夫妻雙方減少相處卻也多了思考空間，楊銘威隨著外景節目到處趴趴走，緊繃情緒也逐漸消散，本人也萌生了為家庭再努力的想法，而方志友也開始自我檢討，《鏡週刊》報導方志友過去在節目上數落楊銘威、談夫妻關係與個性落差，確實會讓彼此壓力加深、裂痕擴大，因此方志友開始決定謹言慎行，減少抱怨，不再自揭婚姻關係。

雙方似乎有共識，不管夫妻的情況如何變化，對外一律不回應，共同保護孩子讓孩子不受網路新聞的干擾，長達11年瀕臨觸礁的婚姻關係也出現轉機，對此，方志友經紀人則向《鏡週刊》表示，「家務事不做回應。」

相關新聞：才傳婚變 楊銘威家小籠湯包店突宣布停業

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