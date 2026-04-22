「葉玉卿舊愛」63歲張立基退休5年復出 身形發福曝光

張立基2021年因疫情，毅然宣布退休。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕63歲港星張立基昔以一曲《Electric Girl》打響名號，卻在2021年宣布退休，2年後曾客串ViuTV劇集《法與情》，之後未再露面。日前香港舉行博覽活動，張立基驚喜現身擔任表演嘉賓，一口氣獻唱3首經典快歌，帶來經典回憶殺。

他1991年曾來台灣發展。（香港星島日報）





港媒報導，張立基已有一段時間沒露面，近日現身活動在舞台上風采依舊，連唱《異性相吸》、《I like it》、《Electric Girl》3首快歌，狀態大勇表演勁歌熱舞，力證寶刀未老。從流出現場影片，張立基戴鴨舌帽及太陽眼鏡，打扮休閒，身形略較往日圓潤，但全程笑容滿臉，精神不錯。

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日前張立基驚喜現身香港博覽活動。（翻攝自Youtube）



張立基1986年參加亞視第一屆《未來偶像爭霸戰》奪冠軍後入行，曾與資深港星葉玉卿交往，其後遇上愛情騙子，慘被騙走200萬港幣（約820萬台幣）積蓄，人財兩失，張立基受訪透露在巨大打擊下，曾吞百粒藥物輕生，獲救後一度深陷憂鬱困擾。

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