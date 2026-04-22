自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「葉玉卿舊愛」63歲張立基退休5年復出 身形發福曝光

「葉玉卿舊愛」63歲張立基退休5年復出 身形發福曝光張立基2021年因疫情，毅然宣布退休。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕63歲港星張立基昔以一曲《Electric Girl》打響名號，卻在2021年宣布退休，2年後曾客串ViuTV劇集《法與情》，之後未再露面。日前香港舉行博覽活動，張立基驚喜現身擔任表演嘉賓，一口氣獻唱3首經典快歌，帶來經典回憶殺。

「葉玉卿舊愛」63歲張立基退休5年復出 身形發福曝光他1991年曾來台灣發展。（香港星島日報）

港媒報導，張立基已有一段時間沒露面，近日現身活動在舞台上風采依舊，連唱《異性相吸》、《I like it》、《Electric Girl》3首快歌，狀態大勇表演勁歌熱舞，力證寶刀未老。從流出現場影片，張立基戴鴨舌帽及太陽眼鏡，打扮休閒，身形略較往日圓潤，但全程笑容滿臉，精神不錯。

「葉玉卿舊愛」63歲張立基退休5年復出 身形發福曝光日前張立基驚喜現身香港博覽活動。（翻攝自Youtube）

張立基1986年參加亞視第一屆《未來偶像爭霸戰》奪冠軍後入行，曾與資深港星葉玉卿交往，其後遇上愛情騙子，慘被騙走200萬港幣（約820萬台幣）積蓄，人財兩失，張立基受訪透露在巨大打擊下，曾吞百粒藥物輕生，獲救後一度深陷憂鬱困擾。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中