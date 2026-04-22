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娛樂 電影

坎城影展海報炸了！《末路狂花》回歸致敬最強女性組合

〔記者鍾志均／綜合報導〕坎城影展這次直接「開車衝懸崖」！2026年官方海報公開，掀起影迷暴動，因為主角正是影史最狂女性組合《末路狂花》強勢回歸。

第79屆坎城影展主視覺選用《末路狂花》。（翻攝自官網）第79屆坎城影展主視覺選用《末路狂花》。（翻攝自官網）

第79屆坎城影展選用《末路狂花》經典畫面作為主視覺，吉娜戴維斯、蘇珊莎蘭登坐在敞篷車裡、眼神堅定直視遠方，背後那把手槍更是直接點燃「叛逆自由」的靈魂。

這部由雷利史考特執導的經典之作，當年就在坎城亮相，如今被官方「翻出來當門面」，不只是在致敬，更像是在提醒女性角色的反擊，從來沒有退場。

《末路狂花》當年講的是兩個女人在絕境中反擊命運的故事，最後那一幕衝向大峽谷的結局，更成為影史最震撼畫面之一。這次坎城選用這對經典角色，明顯不只是懷舊，而是在傳達自由、反抗，還有不妥協的態度。

第79屆坎城影展主視覺出爐。（翻攝自官網）第79屆坎城影展主視覺出爐。（翻攝自官網）

有趣的是，在當今影視圈強調女性議題、性別平權的浪潮下，坎城選擇用一部30多年前的電影當門面，也讓部分網友討論：「我們到底走了多遠？還是其實留在原地？」

本屆評審團主席由南韓導演朴贊郁擔任，第79屆坎城影展將於2026年5月12日至5月23日舉行。

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