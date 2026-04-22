吳鳳參與媽祖進香遭酸民攻擊！ 不忍開嗆：怎麼忍心呢

吳鳳親自參與媽祖遶境活動。（翻攝FB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境陸續展開，台灣年度宗教盛事再度吸引大批信眾參與，也引起國際關注。來台定居約20年的土耳其裔藝人吳鳳，今年親自投入其中，不僅全程體驗，還著手撰寫英文報導，期望將這項擁有數百年歷史的文化介紹給全球讀者。

不過，在參與過程中，吳鳳也觀察到網路上的另一面。他透露，在觀看相關直播時，留言區出現不少嘲諷言論，例如將宗教活動戲謔化的發言，讓他相當感慨，直言難以理解為何有人對這樣具有文化意義的活動抱持不尊重的態度。

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相較於網路上的負面聲音，吳鳳在現場所感受到的氛圍則截然不同。他分享，沿途可見大量民眾自發參與，不僅秩序良好，還充滿熱情，許多人主動提供食物與補給，展現出濃厚的人情味與互助精神。他認為，這種為了信仰與內心安定而凝聚的力量，正是台灣社會珍貴的一面。

身為外國人，吳鳳坦言自己對台灣傳統文化一直抱持高度興趣，也注意到不少國際媒體對媽祖文化相當好奇與關注。因此，當他看到部分酸言酸語時，更覺得有必要發聲。他強調，自己將以文化觀察的角度持續記錄這段經歷，不涉及政治或對立立場。

吳鳳表示，未來仍會持續參與相關活動，並透過文字與影像，將這份屬於台灣的文化資產介紹給世界，讓更多人理解其背後的歷史意義與人文價值。

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