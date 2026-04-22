舊情復燃？朱軒洋直奔吳卓源香閨 過夜行蹤曝光

吳卓源（左）與朱軒洋（右）傳出舊情復燃。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人吳卓源與朱軒洋的感情動態再度引發關注。兩人兩年前曾因捲入感情爭議而形同決裂，當時吳卓源更坦言「愛情和交友全看錯了」，一度讓外界認為關係已畫下句點。不過，今年初開始，圈內頻傳兩人悄悄復合的消息，近日更被拍到疑似過夜的畫面，再度掀起討論。

回顧2024年3月，朱軒洋與吳卓源曾被直擊在河濱公園約會，但當時男方仍與交往5年的同居女友Cindy維持關係，事件曝光後引發輿論譁然，兩人關係也因此中斷。如今卻傳出「舊情復燃」，甚至有消息指出，兩人不顧外界眼光與親友反對，仍選擇繼續交往。

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根據《鏡週刊》報導，朱軒洋日前現身台北市內湖區一處住宅，並自行開門進入一棟華廈，直到隔天下午3點多，朱軒洋才從該處離開，身上衣著已更換，狀態看起來輕鬆自然，舉止也顯得對該地十分熟悉，疑似在屋內過夜。巧合的是，該住處過去就被認為與吳卓源生活圈重疊。沒過幾天，吳卓源也被拍到進出同一棟華廈，幾乎間接證實該處正是她的住家。

事實上，兩人過去曾因合作電影《搜查瑠公圳》結識，戲中分別飾演警員與記者，拍攝期間互動頻繁。即便當時外界風波不斷，兩人在工作場合仍維持專業表現。

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