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《馴龍高手2》片場驚傳重傷！劇組人員遭鋸斷多根手指 手術仍救不回

真人版《馴龍高手2》爆工安意外，劇組人員重傷「手指接不回」。（翻攝自X）真人版《馴龍高手2》爆工安意外，劇組人員重傷「手指接不回」。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕好萊塢大片片場傳意外！《馴龍高手2》真人版續集目前在英國拍攝，昨卻驚傳一名劇組人員發生嚴重工安事故，不僅當場重傷，甚至有多根手指遭截斷，雖然緊急送醫搶救，仍無法成功接回，消息震撼影視圈。

據外媒報導，受傷者疑似為特效技術人員，事故發生在本月稍早，地點則是位於英國Sky Studios Elstree的工作間。當時他在操作鋸具時不慎出事，造成單手多根手指斷裂，傷勢相當嚴重。由於《馴龍高手2》正如火如荼拍攝中，這起意外也讓外界再度關注大型電影製作背後的工安壓力。

值得注意的是，《馴龍高手2》由系列靈魂人物迪恩戴布洛伊（Dean DeBlois）再度執導，梅森塔姆斯飾演的小嗝嗝、妮可帕克飾演亞絲翠、硬漢男星傑哈巴特勒等都將回歸，以及影后凱特布蘭琪的加盟，讓影迷期待值一路飆高。

不過電影還沒上映，片場就先爆出重傷事故，也替這部原本被視為重點強片的續作蒙上一層陰影。

事實上，當地工會早已警告，許多劇組人員長期處於休息不足、疲勞工作的高風險狀態，意外、險些出事，甚至心理健康惡化其實都並非個案。

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