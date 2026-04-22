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娛樂 最新消息

「神與神對決」成真！日劇兩大男神同框太夢幻

〔記者鍾志均／綜合報導〕friDay影音獨家跟播《鯖魚罐頭，航向宇宙》正式開播，由「童星天花板」神木隆之介攜手「新生代演技派」北村匠海首度同台，兩人還沒對戲就先互捧到天花板，把訪談變大型「互誇現場」。

《鯖魚罐頭，航向宇宙》北村匠海。（friDay影音提供）《鯖魚罐頭，航向宇宙》北村匠海。（friDay影音提供）

北村匠海在節目上超直白告白：「神木30年、我20年，對我來說他真的像神一樣的存在。」一句話瞬間把對方封神；但神木也不是省油的燈，反手回敬「他是能用一個動作表現多種情緒的演員」，甚至直接升級為「神級演技」。兩人你來我往誇到主持人都忍不住吐槽：「這是神跟神在對決吧？」

《鯖魚罐頭，航向宇宙》神木隆之介。（friDay影音提供）《鯖魚罐頭，航向宇宙》神木隆之介。（friDay影音提供）

北村匠海坦言，自己8歲出道、跑過無數試鏡，小時候就看著神木的作品長大，甚至把對方當成「努力的標準答案」。兩人曾在攝影棚擦身而過、點頭打招呼，卻一直沒真正合作，這次終於合體，讓他直呼「壓力瞬間爆表」。神木則笑說，能近距離觀察對方演戲「是一種很幸福的環境」，一來一往完全是高手過招的氛圍。

《鯖魚罐頭，航向宇宙》改編自真實故事，從一罐看似平凡的鯖魚罐頭出發，帶出一群水產高中學生挑戰「太空食品」的熱血計畫。北村匠海飾演陪伴學生逐夢的新任老師，而神木隆之介則是從太空人夢碎、轉戰宇宙食開發的工程師，兩條人生線在「宇宙」這個看似遙遠的目標下交會，也讓這部劇不只是青春熱血，更多了人生轉彎的餘韻。

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