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娛樂 電視

男星「偷看辣妹脫絲襪」慘摔車 老婆目睹反應曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕逸翔在台視八點檔《寶島西米樂 守護》中，在酒吧看到年輕妹妹在路邊脫絲襪，當場看得出神，一不留意竟從腳踏車上摔下，還躺在地上傻笑不止，畫面令人莞爾。其實拍這場戲，逸祥的正牌太座歌手紫布爾・正若到場接送，展現新婚甜蜜感，工作人員提及劇情橋段時，逸祥一度露出尷尬神情，還試圖轉移話題，笑說：「這段先不要讓她知道啦！」

逸祥在《寶島西米樂》劇中看到美女失神，摔車不會痛還在傻笑。（台視提供）逸祥在《寶島西米樂》劇中看到美女失神，摔車不會痛還在傻笑。（台視提供）

不過他笑說太太得知後反而相當興奮，甚至大方表示：「就讓他在現場見習，這樣回家還可以幫我脫絲襪，交給姐姐們教了。」開玩笑要他「好好學習」，一席話讓逸祥害羞不已，直呼：「好啦，我先練習。」

雖然劇中因「美腿」鬧出笑話，不過現實生活中逸祥與紫布爾・正若新婚不久，感情甜蜜。他也透露，私下特別喜歡太太簡單自然的穿搭，像是背心造型就讓他覺得清爽又帶點性感，夫妻互動十分逗趣。

逸祥（右）私下和太太紫布爾正若的互動甜蜜。（台視提供）逸祥（右）私下和太太紫布爾正若的互動甜蜜。（台視提供）

此外，當天拍攝還出現突發意外，讓逸祥就不小心「暗算」導演。原來是導演講戲時，將手放在逸祥騎的腳踏車上，逸祥一時沒注意，竟按下煞車夾住對方手指，當場上演「滿清十大酷刑」，導演痛到原地轉圈說不出話，逸祥闖了禍之後，慌張的僵笑，蔡宜君則趕緊打圓場：「等下你沒有墊子了，改鋪榴槤殼。」

逸祥（左）和蔡宜君在《寶島西米樂》劇中互動有趣。（台視提供）逸祥（左）和蔡宜君在《寶島西米樂》劇中互動有趣。（台視提供）

為了呈現從車上摔落的畫面，逸祥前後摔了超過10次，拍攝當時正值盛夏，氣溫高達近38度，逸祥就在炙熱的柏油路上躺了許久。逸祥自嘲宛如「銅盤烤肉」，他苦笑表示：「一開始大概三分熟，現在應該已經快全熟了，我就知道沒這麼好康。」，不過仍然敬業完成拍攝，蔡宜君則不忘虧他：「誰叫你剛才夾導演。」

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