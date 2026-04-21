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娛樂 日韓

私藏全公開！中間淳太出書揭「最真台灣」：這裡讓我最幸福

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本偶像男團「WEST.」台日混血成員中間淳太，近來帶著新書《滿福台灣指南》（“満福”台湾ガイド）登場，一開口就超誠實：「我每次去台灣，就是去吃到變胖再回來！」直接打中台灣人笑點。

台日混血偶像中間淳太推新書推薦台灣。（翻攝自X）台日混血偶像中間淳太推新書推薦台灣。（翻攝自X）

不同於一般藝人旅遊書偏重打卡景點，中間淳太這次不只介紹夜市、小吃，連「便利商店該買什麼」、「在地人會去的店」都整理進去，甚至還推薦「台灣的泰國料理」，理由也很直白：「因為真的很好吃。」

更狂的是，中間淳太幾乎全程親自參與製作，從內容編排到校稿細節都一手掌握，強調「這不是我的寫真書」，而是一本文字與資訊都能「真正派上用場」的實用指南。書名「滿福」藏巧思，不只是吃到飽，更是「吃到幸福」，因為對他來說，台灣是個光是待著就會開心的地方。

中間淳太介紹私藏景點，希望推廣台灣讓更多人知道。（翻攝自X）中間淳太介紹私藏景點，希望推廣台灣讓更多人知道。（翻攝自X）

中間淳太童年有6年在台北生活，他笑說自己當時「超級單純」，國中最流行的遊戲竟然是互丟鬼針草，回日本後才發現同齡人早就成熟得不像話。文化差異更讓他吃足苦頭，因為習慣台灣人直來直往的說話方式，回日本後常被質疑「怎麼可以這樣跟前輩講話？」但他也笑回：「不合理的事情，本來就不合理啊。」這份直率成了他現在最鮮明的個性。

此外，書中藏了不少私房記憶，像是童年最愛的百貨公司音樂鐘，或是市場裡會記得他名字的老闆，那些不在觀光地圖上的細節，才是他眼中的台灣。

中間淳太大讚台灣美食好吃。（翻攝自X）中間淳太大讚台灣美食好吃。（翻攝自X）

在美食部分，中間淳太更是毫不保留，他笑稱：「臭豆腐真的很好吃，為什麼不吃？」連豬血糕、麻油雞全都寫進書裡，完全是種「半強迫推坑」的誠意。

他也向讀者喊話：「台灣是我成長的地方，也是我最喜歡的地方，希望大家能把這本書當作旅行時的寶物，甚至用到翻爛也沒關係。」

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