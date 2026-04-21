鳳飛飛遭封殺內幕曝光！許常德點名警總：不用出來道歉嗎

「帽子天后」鳳飛飛當年遭封殺事件再度被翻出！（資料照，鳳飛飛故事館提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕鳳飛飛當年遭封殺事件再度被翻出！資深音樂人許常德今（21日）在觀看紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》後，才得知事件背後另有隱情。許常德提到，過去外界對封殺原因所知有限，如今透過片中內容，才理解當年疑似涉及權力壓制，引發外界關注與討論。

回到事件本身，紀錄片《高雄有顆藍寶石》中，黃西田還原當年經過時提及，當時鳳飛飛在台中聯美歌廳演出，傳出因拒絕高層「坐檯」邀約，事後連帶主持人黃西田及康弘被封殺3個月，其中黃西田因未承認相關指控，處分延長至6個月。片中提到，相關處分由時任警備總司令汪敬煦下令，反映出當時戒嚴時期演藝環境的管制氛圍。



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隨著紀錄片《高雄有顆藍寶石》上映，往事再度受到討論，許常德為此怒言。（資料照，記者王文麟攝）

隨著紀錄片《高雄有顆藍寶石》上映，這段往事再度受到討論，許常德為此怒言「那時的警備總部的上面總有人吧，長官在這個時代不用代表團隊出來致歉嗎？」鳳飛飛、黃西田與康弘當年的遭遇，如今透過影像紀錄與當事人口述被重新檢視，也讓戒嚴時期娛樂產業的權力結構，再次成為外界關注焦點。

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