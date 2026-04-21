NANA開戰了！法庭怒嗆闖空門嫌犯「很好玩嗎？」全場凍結

NANA怒批嫌犯犯下令人髮指的犯罪行為，必承擔後果。（翻攝自topstarnews）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓女星NANA（나나）親身經歷的入室搶劫案，在法庭上再度掀起震撼一幕！

NANA 21日以證人身分出庭，面對闖入自宅的嫌犯A某，情緒當場失控，怒問「這樣很好玩嗎？」一句話直接讓全場氣氛瞬間凝結，甚至連法官都出面制止，現場火藥味十足。

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據報導，案件發生在去年11月，地點就在京畿道九里市NANA住家，A某持刀闖入，威脅她與母親，企圖搶奪財物。關鍵時刻，NANA靠著本能反應與對方扭打，最後成功壓制嫌犯並交由警方處理，過程彷彿電影情節。

沒想到事件進入審理階段後，風向一度出現逆轉。嫌犯竟反控自己受傷，對NANA提出「殺人未遂」與「特殊傷害」告訴，引發外界譁然。不過警方最終認定NANA屬於正當防衛，並未起訴，反而讓她氣憤提告對方「誣告」。

最新開庭中，NANA一踏進法庭就直視嫌犯，情緒難掩激動，連續質問：「做這種像搶匪一樣的事很好玩嗎？看著我的眼睛說！」即便法官多次提醒要保持法庭秩序，她仍難以平復情緒，讓現場瀰漫緊繃氛圍。

對此，A某則承認闖入住宅，但否認有搶劫意圖，雙方說法持續拉鋸。

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