自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

NANA開戰了！法庭怒嗆闖空門嫌犯「很好玩嗎？」全場凍結

NANA怒批嫌犯犯下令人髮指的犯罪行為，必承擔後果。（翻攝自topstarnews）NANA怒批嫌犯犯下令人髮指的犯罪行為，必承擔後果。（翻攝自topstarnews）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓女星NANA（나나）親身經歷的入室搶劫案，在法庭上再度掀起震撼一幕！

NANA 21日以證人身分出庭，面對闖入自宅的嫌犯A某，情緒當場失控，怒問「這樣很好玩嗎？」一句話直接讓全場氣氛瞬間凝結，甚至連法官都出面制止，現場火藥味十足。

據報導，案件發生在去年11月，地點就在京畿道九里市NANA住家，A某持刀闖入，威脅她與母親，企圖搶奪財物。關鍵時刻，NANA靠著本能反應與對方扭打，最後成功壓制嫌犯並交由警方處理，過程彷彿電影情節。

沒想到事件進入審理階段後，風向一度出現逆轉。嫌犯竟反控自己受傷，對NANA提出「殺人未遂」與「特殊傷害」告訴，引發外界譁然。不過警方最終認定NANA屬於正當防衛，並未起訴，反而讓她氣憤提告對方「誣告」。

最新開庭中，NANA一踏進法庭就直視嫌犯，情緒難掩激動，連續質問：「做這種像搶匪一樣的事很好玩嗎？看著我的眼睛說！」即便法官多次提醒要保持法庭秩序，她仍難以平復情緒，讓現場瀰漫緊繃氛圍。

對此，A某則承認闖入住宅，但否認有搶劫意圖，雙方說法持續拉鋸。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中