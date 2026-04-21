作家H提告網紅律師李怡貞 遭諷：勝利在你的AI裡面

律師李怡貞（左）和作家H兩人自2024年初起便，多次在網路社交平台上公開隔空交火，最後演變至喊話對簿公堂。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅律師李怡貞與「作家H」陳鴻儀的法庭攻防戰煙硝味有增無減，繼雙方針對名譽權隔空交火後，近日關於「法律素養」與「訴訟策略」的激烈辯論，成為兩造發文主軸。李怡貞今（21日）針對作家H正式提起律師告訴狀，提出個人觀察，笑嗆對方的訴狀內容漏洞百出，竟然漏掉了被公眾戲稱的「牛反芻」部分，令她感到十分可惜！

李怡貞在個人社群發文認為，對方律師在專業判斷上竟打從心底認定為此案具備勝算，這樣的「法學素養」令她嘖嘖稱奇。

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面對這場官司，李怡貞表現出十足的勝算，斷言作家H這場官司必將敗訴。不過，她也以諷刺的口吻給予「指點」，安慰作家H在其他官司上其實是有勝算的。例如，作家H曾承認經營小帳散佈謠言，讓對方疲於奔命，她指出，轉機可能在於對手聘請「低階違法律師」因實力不足而告不成，甚至傳出幫著外人對付自己當事人的醜聞。她以此暗示作家H，若對手遇到此類「實力不足」的法律代理人，或許才是他唯一能放鞭炮慶祝勝利的機會。

文末，李怡貞不忘對作家H喊話，要他「不要傷心捏」，宣稱成功遲早會來，大酸「勝利在你的AI裡面」，暗示其對現狀的認知與現實法理存在巨大鴻溝。

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