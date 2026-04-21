自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TVBS裁員掀震撼 呂文婉吐心聲：靠通告也難撐

資深媒體人呂文婉坦言自己進入退而不休的狀態。（翻攝自臉書）資深媒體人呂文婉坦言自己進入退而不休的狀態。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕TVBS近期驚傳大規模裁員，掀起社會熱烈討論，媒體是否進入寒冬，資深主播紛紛發表看法，資深媒體人呂文婉也發文，認為「還是得面對現實」，直言電視圈的寒冬來得又急又狠。

呂文婉表示在藝能界，電視節目開開停停並不稀奇，但現在情勢艱難，想再開沒那麼容易。眼見同業被資遣、幕後工作人員陸續失業，她歎：靠通告維生的人，也難以倖免。

呂文婉表示媒體業的寒冬來得又急又狠。（翻攝自臉書）呂文婉表示媒體業的寒冬來得又急又狠。（翻攝自臉書）

警鐘已經響起，呂文婉認為不應坐以待斃，要自己創造機會，否則接下來可能消失。接著，她表示自己進入「退而不休」狀態，粉絲擔憂她該怎麼辦？酸民冷嘲熱諷說她工作多年不可能沒存錢，應該沒在怕。她坦言，自己的確並非面臨生計危機。

投身媒體業長達30年的呂文婉，早就習慣面對高密度的工作節奏，因此她退而不休，除了提前做好準備之外，突然要她天天逛街、喝下午茶，生活實在沒意思。

投身媒體業長達30年的呂文婉，早就習慣面對高密度的工作節奏。（翻攝自臉書）投身媒體業長達30年的呂文婉，早就習慣面對高密度的工作節奏。（翻攝自臉書）

走到人生現階段的她，不斷反問自己內心真正的渴望，最終得到的答案就是「做自己喜歡的事，和喜歡的人相處。」更自豪地表示，目前擁有的，是人生中百分百的選擇權，甚至還笑說，現在進棚錄影的心態完全不同，與其說是工作，倒不如說是去見老朋友，「那份情緒價值，早就超過通告費。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中