TVBS裁員掀震撼 呂文婉吐心聲：靠通告也難撐

資深媒體人呂文婉坦言自己進入退而不休的狀態。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕TVBS近期驚傳大規模裁員，掀起社會熱烈討論，媒體是否進入寒冬，資深主播紛紛發表看法，資深媒體人呂文婉也發文，認為「還是得面對現實」，直言電視圈的寒冬來得又急又狠。

呂文婉表示在藝能界，電視節目開開停停並不稀奇，但現在情勢艱難，想再開沒那麼容易。眼見同業被資遣、幕後工作人員陸續失業，她歎：靠通告維生的人，也難以倖免。

請繼續往下閱讀...

呂文婉表示媒體業的寒冬來得又急又狠。（翻攝自臉書）

警鐘已經響起，呂文婉認為不應坐以待斃，要自己創造機會，否則接下來可能消失。接著，她表示自己進入「退而不休」狀態，粉絲擔憂她該怎麼辦？酸民冷嘲熱諷說她工作多年不可能沒存錢，應該沒在怕。她坦言，自己的確並非面臨生計危機。

投身媒體業長達30年的呂文婉，早就習慣面對高密度的工作節奏，因此她退而不休，除了提前做好準備之外，突然要她天天逛街、喝下午茶，生活實在沒意思。

投身媒體業長達30年的呂文婉，早就習慣面對高密度的工作節奏。（翻攝自臉書）

走到人生現階段的她，不斷反問自己內心真正的渴望，最終得到的答案就是「做自己喜歡的事，和喜歡的人相處。」更自豪地表示，目前擁有的，是人生中百分百的選擇權，甚至還笑說，現在進棚錄影的心態完全不同，與其說是工作，倒不如說是去見老朋友，「那份情緒價值，早就超過通告費。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法