自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

落日飛車高流加場 揪台北歌迷「二刷」 最後搶票時間曝光

落日飛車「Q來Q去」高雄站加場。（華納提供）落日飛車「Q來Q去」高雄站加場。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Sunset Rollercoaster」落日飛車8月8日將於高雄流行音樂中心舉辦「Q來Q去」巡演，門票在開賣當日隨即全數售罄。面對廣大樂迷強烈的求票呼聲與加場期待，經主辦單位與樂團緊急商議，正式宣布將於8月9日於同場地加開第二場演出，以回饋南台灣樂迷的熱烈支持。

落日飛車「Q來Q去」高雄站加場。（華納提供）落日飛車「Q來Q去」高雄站加場。（華納提供）

落日飛車2026年上半年展開密集的亞太巡演，日前於新加坡濱海藝術中心完成演出；樂團在演出後於社群感性發文表示：「非常開心能回到濱海藝術中心。新加坡，我們感受到了這一切。謝謝你們給予的所有愛，期待很快再見面。」

在亞太區正式收官後，落日飛車接續前往大洋洲。上週末（4/17-4/18）剛完成澳洲巡演行程，先後於雪梨及墨爾本兩大城市開唱。對於即將回歸高雄舉辦兩場演出，落日飛車也感性分享，團隊夥伴曾形容：「所有看過這次巡演的各位，都是最幸福的人。」因此特別推薦大家拉著親朋好友一起到場感受，更號召台北場已經看過的樂迷可以到高雄「二刷」，體驗港都特有的演出氛圍。

落日飛車「Q來Q去」高雄站加場。（華納提供）落日飛車「Q來Q去」高雄站加場。（華納提供）

樂團表示在結束6月的倫敦行程後，會將這份累積多場的現場能量完整帶回高雄，並預計為高流連續兩天的演出策劃細節驚喜。高雄站加場門票已於4月17日（五）中午12:00在KKTIX及全家便利商店FamiPort啟售。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中