落日飛車高流加場 揪台北歌迷「二刷」 最後搶票時間曝光

落日飛車「Q來Q去」高雄站加場。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Sunset Rollercoaster」落日飛車8月8日將於高雄流行音樂中心舉辦「Q來Q去」巡演，門票在開賣當日隨即全數售罄。面對廣大樂迷強烈的求票呼聲與加場期待，經主辦單位與樂團緊急商議，正式宣布將於8月9日於同場地加開第二場演出，以回饋南台灣樂迷的熱烈支持。

落日飛車「Q來Q去」高雄站加場。（華納提供）

落日飛車2026年上半年展開密集的亞太巡演，日前於新加坡濱海藝術中心完成演出；樂團在演出後於社群感性發文表示：「非常開心能回到濱海藝術中心。新加坡，我們感受到了這一切。謝謝你們給予的所有愛，期待很快再見面。」

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在亞太區正式收官後，落日飛車接續前往大洋洲。上週末（4/17-4/18）剛完成澳洲巡演行程，先後於雪梨及墨爾本兩大城市開唱。對於即將回歸高雄舉辦兩場演出，落日飛車也感性分享，團隊夥伴曾形容：「所有看過這次巡演的各位，都是最幸福的人。」因此特別推薦大家拉著親朋好友一起到場感受，更號召台北場已經看過的樂迷可以到高雄「二刷」，體驗港都特有的演出氛圍。

落日飛車「Q來Q去」高雄站加場。（華納提供）

樂團表示在結束6月的倫敦行程後，會將這份累積多場的現場能量完整帶回高雄，並預計為高流連續兩天的演出策劃細節驚喜。高雄站加場門票已於4月17日（五）中午12:00在KKTIX及全家便利商店FamiPort啟售。

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