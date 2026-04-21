陰間也要靠子孫？陳沂狠酸江柏樂：不如先燒給自己

網紅陳沂隔空開槓命理師江柏樂「不婚不生者，影響祭拜祖先」之說。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕命理師江柏樂Threads首發文指「聽說現在年輕人流行不婚不生，這不是在報復社會，是在斷自己生路」、「以後沒小孩拜你，你也過不好」備受爭議，先前他已大戰網友，如今網紅陳沂也吐槽說法欠缺合理性，江柏樂再度親上火線回應陳沂。

江柏樂提出3點回應，說明為何要拜祖先，進一步指祖先死後要在陰間待2百年才投胎。他說，祖先在陰間過得好不好，取決於子孫燒多少金銀財寶。陳沂反駁，靠人不如靠己，既然陰間生活取決於子孫燒的金銀財寶，不如生前就開始燒給自己，直接到陰間當富豪。陳沂戲謔：還是往生後才能在陰間開戶？時代這麼進步應該有信託專戶吧？可以先燒去放信託，死後再領錢。

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命理師江柏樂開通Threads帳號後，認為現代人不婚不生將造成祖先無人祭拜。（翻攝自臉書）

對此，江柏樂回應，神明業務繁忙，祖先專門保護後代子孫。陳沂持不同意見，指神明法力高強，有強者不求，找弱的幹嘛？就算祖先專門守護後代子孫，遇到一個能力不強的，也只會幫倒忙，後代子孫也會氣死。陳沂認為尤其是生前就已經不太有能力，怎麼可能期望死後就會突然脫胎換骨。

江柏樂不認同陳沂說法，他表示若子孫更改信仰或者過世，造成祖先無人祭拜，這是常見卻不樂見的狀況。信仰自由他不便多家評論，只希望人人能飲水思源。陳沂再度撿到槍，認為這套說法就是把祖先當米蟲，一切都要看子孫臉色，未免也太慘了。

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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