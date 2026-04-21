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女星「捷運讓座」竟下重大決定！認了「1眼神」開關被打開

簡嫚書（右）在《我的意外父母》中陪著受傷的媽媽楊潔玫復建。（我的耐心有限公司提供）簡嫚書（右）在《我的意外父母》中陪著受傷的媽媽楊潔玫復建。（我的耐心有限公司提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕簡嫚書、陳文山、楊潔玫、梁舒涵首次合作的公益微電影《我的意外父母》，這也是4人出道多年首度同台，難得接演30分鐘短片的他們，被問到為何願意接演時，不約而同表示：「被劇本深深打動。」對他們而言，這次合作不僅是一場演技的碰撞，更是一段充滿歡笑與感動的「充電」旅程。

楊潔玫在劇中飾演一名心智障礙的母親，這是她演藝生涯首次接觸的角色。起初她感到惶恐，直到某次在捷運上遇到一群心智障礙的孩子，「我讓座給他們，一個小朋友用很直接的眼神看著我、叫我阿姨，突然間我的開關打開了，決定角色定位要單純、反應做到最弱。」目前在世新大學任教的她，最近剛好與學生分享電影《他不笨，他是我爸爸》，更讓她覺得是在對的時間遇到了對的劇本。

簡嫚書（右）在《我的意外父母》中和陳文山有不少感人對手戲。（我的耐心有限公司提供）簡嫚書（右）在《我的意外父母》中和陳文山有不少感人對手戲。（我的耐心有限公司提供）

陳文山與楊潔玫出道約40年，竟是首次合作。陳文山誇獎楊潔玫：「性格單純、沒有心眼且樂於分享，現場有她，氣氛就充滿歡笑。」而簡嫚書也讓他驚喜，他坦言：「嫚書螢幕上給人女神印象，原本擔心有距離感，沒想到私底下像鄰家女孩般平易近人，且對演藝產業有深刻見解、言之有物。」這次能與兩位實力派對戲，讓他大讚「相見恨晚」，更深刻體會到何謂「心靈深層且真誠的表演」，直呼過癮。

簡嫚書（右）在《我的意外父母》和梁舒涵都是捷運警察。（我的耐心有限公司提供）簡嫚書（右）在《我的意外父母》和梁舒涵都是捷運警察。（我的耐心有限公司提供）

而簡嫚書的加入對導演來說是意外之喜。因製作費有限，導演原本不敢奢望能邀到她，但簡嫚書看完劇本後非常喜歡，也願意給新導演機會。她表示：「這是公益作品，很有意義，且製作班底都是合作過的，專業度十足。」她認為短片對演員是極佳的訓練，「說故事的方式要很精準，表演要馬上情緒到位，沒有時間堆疊。導演雖然是新導演，但很清楚自己要什麼，合作非常愉快。」

梁舒涵在劇中飾演簡嫚書的同事兼閨密。她與導演在《女兵日記》時期便建立了深厚的革命情感，這次特別義氣相挺，客串演出。她提到，導演這次展現了驚人的「自我升級」，無論是拍攝節奏、鏡頭語言還是敘事風格，都與以往有顯著的不同，令人期待。《我的意外父母》將於4月25日在大和建設的YouTube首播。

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