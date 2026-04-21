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娛樂 最新消息

找上安眠巫師 金曲入圍新人驚爆想連線「已故鬼才」

鄒序2026全新單曲《雲端假期》已發行。（放飛音樂提供）鄒序2026全新單曲《雲端假期》已發行。（放飛音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 曾入圍金曲獎最佳新人的鄒序，以全新單曲《雲端假期》為第二張專輯揭開序幕，透露若真能開啟「雲端假期」，最想跨越時空連線已故音樂鬼才Mac Miller。這次他聯手「守夜人」團長秦旭章共同創作，旭章也以作家「安眠巫師」的身份填詞，將兩人的共同經歷轉化為奇幻的數位假期。

這首單曲在製作陣容上可謂「娛樂與實力」兼具，邀來黃玠瑋配唱製作，並集結「Who Cares」胡凱兒鼓手小布、「NORTON STREET」諾頓街貝斯手姜恒等，跨世代樂手激盪火花。整首歌營造出「Happy Sad」的浪漫氛圍，鄒序將科技冷漠轉化為「多巴胺假期」，並以感性口吻描繪這份依存感。

鄒序2026全新單曲《雲端假期》已發行。（放飛音樂提供）鄒序2026全新單曲《雲端假期》已發行。（放飛音樂提供）

談到私下的「雲端生活」，鄒序展現出相當平實的一面。被問到是否會定期清理手機容量？他坦言，「我其實不太會清理雲端空間，除非容量不足，平常也不太會往回看那些回憶。」鄒序分享，曾有一次與朋友在國外街頭閒晃，意外闖入一家低調的爵士酒吧，被當時精采的樂器Solo驚艷，微醺之際錄下的那段現場音軌，成了他雲端空間裡極少數會拿出來回味的「珍藏品」。

這首歌也勾勒出鄒序對生活近乎「感官強迫症」的細膩觀察。他自爆常因為特定氣味而瞬間「集體邊緣化」回記憶現場，尤其城市裡那種悶青色、濕熱的雨水氣息，最常讓他無預警聯想起某段早已物是人非的關係。

此外，他也大方分享了心中的「終極雲端名單」，若真能開啟一場不用出門就能連線的夢幻假期，他最想連線的對象竟然是已故音樂鬼才Mac Miller。鄒序眼神發亮地表示：「如果真的能打通這通電話，我想跟他在雲端隨便亂聊、聽聽他那些未公開的Demo，然後跟他亂開玩笑。」

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