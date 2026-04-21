周湯豪猛讚《麥可傑克森》非常屌 親見本人如見神這輩子難忘

周湯豪談及與麥可傑克森的淵源。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕傳記電影《麥可傑克森》今（21）日晚間在台首映，為該片擔任台灣宣傳大使的周湯豪特地出席站台，他坦言接到邀約當下直覺浮現「非我莫屬」，對於能參與與偶像相關的作品推廣，難掩興奮之情。

談及與麥可傑克森的淵源，周湯豪回憶8歲時正逢對方世界巡演，主辦單位從各地挑選孩童上台共舞，他幸運從數百人中脫穎而出，成為其中一員。首次近距離見到偶像，他形容那是一種難以言喻的震撼，「感覺就是『是神啊』！」，即使沒留下簽名或合影，能同台演出早已成為人生中最珍貴的回憶，「是這輩子最大的禮物」。

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周湯豪強調麥可在音樂與表演上的創意與態度，對自己影響深遠。（記者王文麟攝）

被問到是否曾模仿經典舞步？周湯豪笑說其實「練不起來！」，但強調麥可在音樂與表演上的創意與態度，對自己影響深遠，至今仍是創作上的重要養分。

周湯豪已搶先觀賞電影，大讚「非常屌！」認為作品不僅重現麥可傳奇人生，更營造出近似演唱會的沉浸體驗，「不單單只是在看一個歷史故事，更會有一種沈浸感，超級酷！」他也形容，麥可不只是巨星，更是跨越世代、影響全球的指標性人物。

周湯豪最愛的歌曲是《Scream》。（記者王文麟攝）

至於個人最愛的歌曲，周湯豪點名《Scream》，更透露未來希望能與媽媽比莉合作演唱；而比莉則偏愛《Rock With You》。他認為這部電影以不同角度重新梳理音樂與人生軌跡，有助於讓新世代重新認識這位傳奇。

至於被問到，若未來要替比莉拍攝傳記電影，會希望由誰飾演？向來反應敏捷的周湯豪一時語塞，隨後笑稱「這題太難」，還打趣表示要回去親自詢問媽媽，幽默回應引發現場笑聲。《麥可傑克森》將於明天（22日）正式在台上映。

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