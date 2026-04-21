正妹女星拒絕短期戀！自認「穩交派」求長期伴侶

黃玠瑋新歌剖析現代愛情觀。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕黃玠瑋繼《i人情歌》後，再推出同樣剖析戀愛心理的非典型情歌《相愛相殺的舞步》，昨天她在社群發布手拿蘋果的照片，除了寓意愛情裡的一體兩面，就像蘋果一樣可甜美、可毒烈，po文中更貼出一段數字，眼尖的粉絲秒讀懂，直喊：「516見！」果不其然，官方今天公告黃玠瑋將帶來全新的專場演出。

黃玠瑋新歌剖析現代愛情觀。（環球提供）

有感於現代愛情觀「Situationship」短期關係盛行，黃玠瑋創作出《相愛相殺的舞步》，歌曲取材近年熱門話題「依附理論」，將難解且矛盾的戀愛心理學，譬喻為一場相愛又相殺的舞碼。主題對照依附型人格中，最相愛相殺的代表：焦慮型人格vs迴避型人格的「焦逃配」。至於黃玠瑋對感情關係認同，則是偏屬擁有老靈魂的傳統派，希望一對一的長期穩交伴侶。

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除了音樂，黃玠瑋更是動漫的狂熱者，上個月與虛擬女團「極深空計畫」成員之一埃穆亞合唱，推出《i人情歌》特別合作版，拍了她人生第一支與虛擬偶像合作的影片，火速登上YouTube「粉絲熱推（Hype）」排行榜，她直呼：「簡直像做夢一樣，太開心了！」

黃玠瑋新歌剖析現代愛情觀。（環球提供）

而近期她更受邀參與《OPUS：心相吾山》遊戲片尾曲《光在遠方Prismic Light》的演唱，由台灣團隊SIGONO開發的《OPUS》系列最新力作，發售首日在國外主流遊戲評分網站Metacritic上開出紅盤，媒體評分狂飆，更一度殺進全球今年度的前五佳作。

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