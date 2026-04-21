自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《花綠青》畫面美到炸裂 聲優配到崩潰全說了

《花綠青綻放之時》古川琴音（左）和萩原利久擔任本片聲優。（華映提供）《花綠青綻放之時》古川琴音（左）和萩原利久擔任本片聲優。（華映提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫電影《花綠青綻放之時》入圍今年柏林影展主競賽同時被選為金馬奇幻影展開幕片，不少觀眾看完直呼：「畫面美到不像動畫，是情緒在爆炸。」

故事圍繞在老字號「帶刀煙火店」，描述青年帶刀敬太郎在父親失蹤後，試圖完成傳說煙火「守破離」，卻在關鍵時刻與返鄉的青梅竹馬式森薰重逢，短短兩天的相遇，情感卻像煙火一樣瞬間綻放又迅速燃盡。

導演四宮義俊日前快閃來台，被台灣影迷熱情嚇到，笑說最遺憾的是沒吃到夜市，一席話讓粉絲又笑又心疼。

除了畫面被狂讚，聲音表演更成為討論焦點。找來新生代人氣演員萩原利久與古川琴音跨界配音，兩人卻坦言：「根本地獄級挑戰！」萩原透露，過去在戲劇裡可以自由發揮，但動畫配音卻要完全配合角色嘴型與節奏，「壓力大到前所未有」，甚至一度被未知感嚇到。

古川琴音更直接爆料自己差點崩潰，她說配音初期完全抓不到節奏，「越想做好就越做不到」，甚至主動要求多錄一天補救，坦言在錄音室裡幾乎陷入自我懷疑。直到導演點出關鍵：「用身體去感受角色呼吸」，她才慢慢找到突破口，開始用跑動、呼吸去帶動情緒，才讓角色真正「活起來」。

《花綠青綻放之時》正式海報。（華映提供）《花綠青綻放之時》正式海報。（華映提供）

有趣的是，兩人早在《花束般的戀愛》合作過，這次再度搭檔默契升級，還會在錄音時偷偷做小動作幫彼此入戲，像是輕微跑步或拉手臂，讓情緒更真實流動。萩原甚至大讚古川：「她的聲音會帶著你走」，意外讓這段聲優合作多了一點曖昧火花。《花綠青綻放之時》將於5月29日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中