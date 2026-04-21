《花綠青》畫面美到炸裂 聲優配到崩潰全說了

《花綠青綻放之時》古川琴音（左）和萩原利久擔任本片聲優。（華映提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫電影《花綠青綻放之時》入圍今年柏林影展主競賽，同時被選為金馬奇幻影展開幕片，不少觀眾看完直呼：「畫面美到不像動畫，是情緒在爆炸。」

故事圍繞在老字號「帶刀煙火店」，描述青年帶刀敬太郎在父親失蹤後，試圖完成傳說煙火「守破離」，卻在關鍵時刻與返鄉的青梅竹馬式森薰重逢，短短兩天的相遇，情感卻像煙火一樣瞬間綻放又迅速燃盡。

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導演四宮義俊日前快閃來台，被台灣影迷熱情嚇到，笑說最遺憾的是沒吃到夜市，一席話讓粉絲又笑又心疼。

除了畫面被狂讚，聲音表演更成為討論焦點。找來新生代人氣演員萩原利久與古川琴音跨界配音，兩人卻坦言：「根本地獄級挑戰！」萩原透露，過去在戲劇裡可以自由發揮，但動畫配音卻要完全配合角色嘴型與節奏，「壓力大到前所未有」，甚至一度被未知感嚇到。

古川琴音更直接爆料自己差點崩潰，她說配音初期完全抓不到節奏，「越想做好就越做不到」，甚至主動要求多錄一天補救，坦言在錄音室裡幾乎陷入自我懷疑。直到導演點出關鍵：「用身體去感受角色呼吸」，她才慢慢找到突破口，開始用跑動、呼吸去帶動情緒，才讓角色真正「活起來」。



《花綠青綻放之時》正式海報。（華映提供）

有趣的是，兩人早在《花束般的戀愛》合作過，這次再度搭檔默契升級，還會在錄音時偷偷做小動作幫彼此入戲，像是輕微跑步或拉手臂，讓情緒更真實流動。萩原甚至大讚古川：「她的聲音會帶著你走」，意外讓這段聲優合作多了一點曖昧火花。《花綠青綻放之時》將於5月29日在台上映。

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