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娛樂 最新消息

A-Lin香港抓包親舅 眼尖發現「花我的錢買新衣」爆笑場面曝光

A-Lin、衛蘭熱唱。（众悅娛樂提供）A-Lin、衛蘭熱唱。（众悅娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后A-Lin上週末登紅館連開3場演唱會，暌違十年再踏上這個海外逐夢起點舞台，她分別找來李幸倪、衛蘭兩大香港歌后幫襯合唱，衛蘭一上台就興奮直喊：「我是黃麗玲的兵！」讓全場嗨翻。

A-Lin邀李幸倪助陣。（众悅娛樂提供）A-Lin邀李幸倪助陣。（众悅娛樂提供）

A-Lin勤練粵語一個月，每一場登台都用粵語跟大家打招呼，她自嘲：「相隔十年不見，我的粵語還是很爛！」笑說自己最擅長的粵語是搭手扶梯時的廣播詞用語「小心階梯」，維妙維肖的模仿掀起高潮。

A-Lin登香港紅館開唱。（众悅娛樂提供）A-Lin登香港紅館開唱。（众悅娛樂提供）

妙語如珠的她，連坐在台下席間的父母及舅舅、舅媽也不放過，爆料這趟演唱會之旅是舅舅人生首度搭機來港，當場關心起長輩們「是否逛得開心、買得盡興」；甚至眼尖指著舅舅身上的新衣調侃：「舅舅，昨天沒看過這件外套耶，今天買的？看來花了不少我的錢喔！」 引發全場哄堂大笑。

面對台下情緒沸騰，A-Lin 更真性情地自爆：「大家，我上台真的沒有喝酒，我這叫『Natural High』！」

提到與香港的淵源時，她感性表示：「香港對我來說是一個非常重要的城市，在我築夢的過程中，第一個坐長途飛機到的城市就是香港，所以每次來到這裡，我都會覺得是我築夢的一個起點。」

A-Lin登香港紅館開唱。（众悅娛樂提供）A-Lin登香港紅館開唱。（众悅娛樂提供）

而這也是A-Lin得到金曲歌后之後首度重返香港辦演唱會，她更分享開唱心情：「我從小就只是一個喜歡對著海邊唱歌的女孩，所以每次來到香港，感覺就好像有家的感覺，因為每一次出門就會看到海！」隨後不忘幽默表示：「所以我很謝謝這一次主辦單位讓我住在有海景的房間，很謝謝你們，讓我有回家的感覺！」

唱到出道成名作《失戀無罪》時，A-Lin感動淚灑舞台，「我記得第一次來香港時，是拿著一個紙袋，回去的時候，我是揹著你們送我的行李。」還無預警喊出「要練好新歌回來唱給大家聽」，預告即將發行出道20週年主題曲《繞路》喜訊。

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