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娛樂 電視

主播台「發爐」多恐怖？王鈺婷憶初登場震撼教育

〔記者傅茗渝／台北報導〕鏡電視積極深耕媒體人才培育，今年與文化大學新聞系華岡電視台聯手，盛大舉辦「2026金牌主播」全國電視主播大賽。賽事預計於5月8日展開初賽，並於5月22日在鏡電視攝影棚進行決賽全程直播，旨在為懷抱新聞夢的學子打造圓夢舞台。

首任評審初體驗，王鈺婷、黃聖凱「跨世代」選才。（鏡電視提供）首任評審初體驗，王鈺婷、黃聖凱「跨世代」選才。（鏡電視提供）

本屆初賽由鏡新聞人氣主播王鈺婷與黃聖凱坐鎮評審席。雖然兩人實戰經驗豐富，但首次參與全國性大賽評選仍不敢馬虎，需在一週內審閱海量參賽影片。黃聖凱以「比賽過來人」身分提醒，比起照稿念讀，他更看重參賽者「抓重點」的即興實力；王鈺婷則對新世代的表達力充滿期待，認為雖然存在世代差異，但多元的敘事風格正是當前媒體所需的能量，並喊話年輕學子：「希望大家全力以赴，成為主播台上的明日之星。」

鏡新聞主播王鈺婷初登主播台前天緊張到失眠，播報時更巧遇「新聞大發爐」，讓她永遠難忘。（鏡電視提供）鏡新聞主播王鈺婷初登主播台前天緊張到失眠，播報時更巧遇「新聞大發爐」，讓她永遠難忘。（鏡電視提供）

目前主持《隔壁老王》等多檔節目的王鈺婷，回憶起記者轉戰主播的初登場，坦言當時緊張到徹夜失眠。她笑稱首播當天竟撞上「新聞大發爐」，突發事件多到稿單全亂，在極大壓力下完成挑戰，事後餘悸猶存地感嘆：「不要問我，我都不知道我那一個小時播了些什麼，太恐怖了！」從昔日害怕鏡頭到如今「叫我停下來不講話反而難」，她以自身經歷勉勵後進，強調「沒有做不到的事，只有不願意挑戰」。

鏡新聞主播王鈺婷曾經有點害怕鏡頭，如今卻能侃侃而談。（鏡電視提供）鏡新聞主播王鈺婷曾經有點害怕鏡頭，如今卻能侃侃而談。（鏡電視提供）

身兼《鏡轉全球》主播的黃聖凱則分享了不同的反差萌。自認個性內向的他，站上主播台卻會瞬間「火力全開」，但他自曝首次上台時因太過投入，竟在下午三點時段對著觀眾大喊「早安」，意外寫下深刻糗事。他建議後輩，扎實的記者跑線歷練是主播反應力的根基，並鼓勵發展第二專長，「在動盪中持續努力，才能在舞台上發光。」

鏡新聞主播黃聖凱在大三影音新聞課被選為主播，進而踏上新聞主播之路。（鏡電視提供）鏡新聞主播黃聖凱在大三影音新聞課被選為主播，進而踏上新聞主播之路。（鏡電視提供）

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