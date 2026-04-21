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娛樂 最新消息

伊正為「小15歲補教超正妻」豪擲800萬圓夢！11年婚姻內幕曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕伊正為小15歲老婆鄒雅竹砸800萬開設畫廊「竹若青青藝廊」，今出席開幕，好友曾國城、張睿家和姚采穎等人都現身力挺，鄒雅竹作為數學補教名師，她說達文西把數學結合藝術畫出《蒙納麗莎》，她也想把熱愛的數學與藝術結合，並透露自己平時在家根本把老公當作皇上般尊崇。

伊正為小15歲老婆鄒雅竹砸800萬開設畫廊「竹若青青藝廊」，今出席開幕。（記者潘少棠攝）伊正為小15歲老婆鄒雅竹砸800萬開設畫廊「竹若青青藝廊」，今出席開幕。（記者潘少棠攝）

2人結婚11年，因相差15歲，好奇老夫少妻相處模式，鄒雅竹笑說「外表不像差15歲，內心其實很像」，甚至直言「我很怕他」。她解釋伊正雖不會碎念，但氣場與她爸爸相似，帶有威嚴，讓她十分敬重，「家裡大小事我都會寫成像企劃書一樣給他看」，連居家清潔人員來訪，也會先詢問對方是否方便打掃。一旁曾國城虧他們「要演多久」，鄒雅竹打蛇隨棍上笑回：「演到我財富自由。」

伊正則透露，家中財務幾乎全由老婆掌管，「我家裡所有東西登記都不是我，帳號密碼我都不知道，只有提款卡」，因他太太是「數學系」，理財能力強。原本鄒雅竹大小事請款都要向伊正報備，伊正後來嫌太煩，認為5萬以內的不需要多講。

伊正透露家中財務幾乎全由老婆掌管。（記者潘少棠攝）伊正透露家中財務幾乎全由老婆掌管。（記者潘少棠攝）

談及婚姻初期，鄒雅竹表示並未不適應，只是生活型態改變，從平地搬到山上，加上自己不會開車，外出需仰賴計程車，帶小孩也多了不少準備工作。至於演員身分常面對的親密戲，她則完全尊重另一半，「他的工作我不過問」；伊正也強調作為演員會依劇情需求演出，不會因婚姻而設限，「我都會主動告訴她我要去哪、會碰到誰」。

對於伊正演員身分常面對的親密戲，老婆鄒雅竹則抱持完全尊重另一半的態度。（記者潘少棠攝）對於伊正演員身分常面對的親密戲，老婆鄒雅竹則抱持完全尊重另一半的態度。（記者潘少棠攝）

對於外界關心的吃醋問題，鄒雅竹直言：「不會吃醋，會吃醋就沒辦法在一起。」她認為彼此相處最重要的是自在、不被過度干涉，也因為信任對方個性，讓婚姻維持穩定。她也分享，父親第一次見到伊正時，兩人長談許久，事後便對她說：「這個男人可以嫁。」

夫妻育有兩女，談到教養方式，鄒雅竹透露女兒看到爸爸皺眉就會哭，對父親帶點敬畏。伊正則表示，自己雖不走嚴厲路線，但相當重視規矩，「不一定要求成績，但希望語文能力要好」，同時也鼓勵孩子接觸藝文活動，包括看畫展、戲劇，每週學習音樂，目前已接觸打擊樂與鋼琴，也培養繪畫興趣。

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