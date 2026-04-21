王大陸擅查個資 新北地院明上午11時宣判

藝人王大陸。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕藝人王大陸涉花費360萬元找「閃兵集團」協助逃避兵役，懷疑對方拿錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上刑警劉居榮偷查集團首腦陳男個資；又因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐騙400萬餘元，透過四海幫堂主陳子俊偷查潘男親屬的個資。檢方依違反個人資料保護法等罪起訴王大陸等人，王否認犯行，新北地院定於明日上午11時宣判。

檢方依偽造文書、洩密及違反個資法等罪起訴王、闕、游、陳、劉等人；審理時，王、闕、劉均不認罪，游、陳認罪請求輕判或緩刑。

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檢方調查，王男不滿陳男（當時陳已因詐欺案被羈押）收錢沒處理免役一事就失聯，找游男協助，去年2月游帶著王，將匯款單、陳嫌照片等證據交給當時偵三隊代理隊長劉居榮，請警方幫忙。

刑警劉居榮。（資料照）

檢警調查，劉居榮涉在警方的智慧分析決策支援系統，登載不實查詢事由「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查詢陳男個資後以手機翻拍個資網頁畫面，轉傳給游嫌，游收到後立即透過微信轉傳給在場的王大陸，並稱「360萬拿回來，之後你再找別的人處理。」

藝人王大陸的直播主女友闕沐軒。（資料照）

檢方另查出，王男因女友闕沐軒遭詐，當事人潘男已入監服刑，也尋求游男協助，王與游、闕三人2024年間先成立「失去的！一定要拿回來！」微信群組後，游再拜託陳子俊幫忙，陳涉嫌以每筆個資1500元價格，向不詳徵信業者購入不詳地政士提供的潘男哥哥個資，還透過管道取得潘男胞姊的地址與手機，游回報給王、闕兩人知悉，並委由不詳人士至潘男親屬住處討債。

此外，王大陸付給陳志明360萬元，但因他長期在國外，因此將健保卡及身分證交給陳志明，陳指派手下在持王大陸健保卡冒名到醫院就診，不過，因陳志明去年1月被逮入監，王大陸未能完成逃兵役的犯行，而王事後還以證件遺失申請補發，而被訴偽造文書罪並求刑1年；王大陸坦承犯行：「這起事件是我無知犯下的錯誤，誠心認錯，我認罪」，此部分仍在審理中。

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