自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王大陸擅查個資 新北地院明上午11時宣判

藝人王大陸。（資料照）藝人王大陸。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕藝人王大陸涉花費360萬元找「閃兵集團」協助逃避兵役，懷疑對方拿錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上刑警劉居榮偷查集團首腦陳男個資；又因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐騙400萬餘元，透過四海幫堂主陳子俊偷查潘男親屬的個資。檢方依違反個人資料保護法等罪起訴王大陸等人，王否認犯行，新北地院定於明日上午11時宣判。

檢方依偽造文書、洩密及違反個資法等罪起訴王、闕、游、陳、劉等人；審理時，王、闕、劉均不認罪，游、陳認罪請求輕判或緩刑。

檢方調查，王男不滿陳男（當時陳已因詐欺案被羈押）收錢沒處理免役一事就失聯，找游男協助，去年2月游帶著王，將匯款單、陳嫌照片等證據交給當時偵三隊代理隊長劉居榮，請警方幫忙。

刑警劉居榮。（資料照）刑警劉居榮。（資料照）

檢警調查，劉居榮涉在警方的智慧分析決策支援系統，登載不實查詢事由「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查詢陳男個資後以手機翻拍個資網頁畫面，轉傳給游嫌，游收到後立即透過微信轉傳給在場的王大陸，並稱「360萬拿回來，之後你再找別的人處理。」

藝人王大陸的直播主女友闕沐軒。（資料照）藝人王大陸的直播主女友闕沐軒。（資料照）

檢方另查出，王男因女友闕沐軒遭詐，當事人潘男已入監服刑，也尋求游男協助，王與游、闕三人2024年間先成立「失去的！一定要拿回來！」微信群組後，游再拜託陳子俊幫忙，陳涉嫌以每筆個資1500元價格，向不詳徵信業者購入不詳地政士提供的潘男哥哥個資，還透過管道取得潘男胞姊的地址與手機，游回報給王、闕兩人知悉，並委由不詳人士至潘男親屬住處討債。

此外，王大陸付給陳志明360萬元，但因他長期在國外，因此將健保卡及身分證交給陳志明，陳指派手下在持王大陸健保卡冒名到醫院就診，不過，因陳志明去年1月被逮入監，王大陸未能完成逃兵役的犯行，而王事後還以證件遺失申請補發，而被訴偽造文書罪並求刑1年；王大陸坦承犯行：「這起事件是我無知犯下的錯誤，誠心認錯，我認罪」，此部分仍在審理中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中