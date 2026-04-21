許富凱「陪睡對象」出現！二度攻蛋向蔡依林看齊 苦惱1舊疾

許富凱今天以「紅配綠」造型現身。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌王」許富凱即將二度攻蛋，這次選在父親節開唱，清明節他特地提早返鄉，告訴爸爸這個好消息，會不會擔心演唱會上想到爸爸會爆哭？他嘆氣：「所以我刪掉了自己寫的歌。」擔心觸景傷情。

許富凱即將二度攻蛋。（記者胡舜翔攝）

許富凱今天以「紅配綠」造型現身「台新銀行許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會」記者會，被打趣像「紅龜粿」，他坦言只是想要「亮一點」，這次選在父親節的下午三點十分開唱，粉絲聽完演唱會後，還來得及去吃父親節大餐，不過他得開始調整作息，笑說要向蔡依林看齊，晚間9點半睡覺。

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不過他長期睡不好、有睡眠障礙，這陣子練習晚上12點就上床，但是躺下去卻完全睡不著，只好起來煮水煮蛋，當成隔天的早餐，他強調不想靠藥物，認為應該是心理因素，「腦袋一直在轉」。

許富凱被發現清瘦一圈，透露自己大概瘦了3公斤。（記者胡舜翔攝）

此外，他也被發現清瘦一圈，透露自己大概瘦了3公斤，目標是減到61公斤，「我都不敢吃，教練每天都要我拍吃的東西給他看。」也會定時去針灸臉，希望有拉提的作用，醫生建議他多喝蔬菜湯，因為身體水分比較少，是否考慮醫美？他則猛搖頭：「不要，除非是電波，打東西的不要。」

為了備戰演唱會，媽媽會不會煮東西幫他補身體？許富凱則招認：「我都叫她先不要動。」笑爆媽媽一進廚房，廚房會慢慢變得不一樣 ，乾脆說服媽媽：「妳要吃什麼我就煮給妳吃。」被問是不是有潔癖？他認了是「處女座」比較有原則，禁區還有床，尤其是出國時，只要有人沒換衣服就坐上他的床，他會很抓狂。

他預告這次的演唱會造型有大驚喜，六套造型服都很「重量級」，遠從日本買回來，治裝費花了數百萬，至於衣服太重可能會被拱「脫衣服」，他打趣「但我裡面也包很緊」，會特別練肌肉？許富凱表示不想要身材變太厚，目標是精實一點。

談到感情近況，他表示自己很佛系，一直是單身，「如果有對象會更睡不好，倒不如一個人，不要徒增麻煩。至於多久沒有對象「陪睡」？他打趣「一直都有貓陪我睡」，「（枕邊）沒人已經十多年了。」門票4／29中午12點在寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店正式開賣。

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