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暴瘦後現身！曹雅雯氣色回春 與傅振輝為植物人開唱募款

〔記者蔡淑媛／台中報導〕金曲歌后曹雅雯去年經歷喪父之痛，又一度暴瘦、雙頰凹陷讓人擔憂，騷擾她3年的新加坡劉姓女粉絲在官司結束後也被遣返，今天她現身創世基金會台中院，氣色紅潤、體態恢復健康，與酒窩歌王傅振輝共同募集嘉義新院建院經費，號召民眾參加5月30日的公益募款音樂餐會。

曹雅雯現身創世基金會台中院高獻唱「感謝」，為創世嘉義新院籌募建院經費。（記者蔡淑媛攝）曹雅雯現身創世基金會台中院高獻唱「感謝」，為創世嘉義新院籌募建院經費。（記者蔡淑媛攝）

「一聲輕輕的感謝，換阮做恁的靠山…」曹雅雯今天為植物人及其家屬獻唱自創曲「感謝」，詮釋家人陪伴與守護的力量，希望大家一起來幫忙創世興建嘉義院，她說，自己的專長是唱歌，透過唱歌為植物人做更多事，能成為他們最安心及堅實的依靠。

曹雅雯、傅振輝與陳韋龍號召民眾募款，共同籌建嘉義新院建院。（記者蔡淑媛攝）曹雅雯、傅振輝與陳韋龍號召民眾募款，共同籌建嘉義新院建院。（記者蔡淑媛攝）

傅振輝則獻唱成名曲「你是我的兄弟」，以溫暖歌聲傳遞歌詞「互相扶持、不分你我的愛」，鼓勵社會一同關懷弱勢植物人及其家庭；他與曹雅雯也現場揮毫寫下祝福文字，祝福嘉義新院早日建成，讓植物人有個「家」。

創世基金會今年邁入第40年，至今已照顧安養植人人逾3000人、到宅服務近1萬7000人，等於照顧2萬個植物人家庭，目前全台17處安養院仍照顧800名植物人、到宅服務3000多人。

創世台中院院長陳韋龍表示，有25年歷史的嘉義院為創世在全台最小的安養院，僅22床，有30多名植物人在排隊入住，他說，台中院也是在全台愛心民眾與企業捐助建成，現在也為嘉義新院籌建經費，籌建經費要1.23億，仍有4成經費缺口，將於5月底舉辦「創世40築院踏實」公益音樂餐會募款，40餐桌尚有9成餐桌亟待認助。

陳韋龍說，愛心餐桌每桌1萬5000元可10人用餐、餐券每張1600元，亦可二次公益轉捐弱勢家庭使用，一份愛心兩份關懷，當天有藝人歌手曹雅雯、傅振輝、陳怡婷、吳美琳、林琇琪等人為愛獻唱。

伊甸基金會台中市迦南園烘焙庇護工場推出4款母親節蛋糕，邀企業挺身障就業。（記者蔡淑媛攝）伊甸基金會台中市迦南園烘焙庇護工場推出4款母親節蛋糕，邀企業挺身障就業。（記者蔡淑媛攝）

伊甸基金會台中市迦南園烘焙庇護工場今天也推出4款母親節蛋糕「輕乳酪蛋糕」、「大理石起酥蛋糕」、「抹茶草莓長條蛋糕」與「莓果檸檬磅蛋糕」上市，邀企業挺身障就業。

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