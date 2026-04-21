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娛樂 最新消息

K-POP教父慘了！房時爀爆1900億內線套利 警方申請拘捕

房時爀涉獲取約1900億韓元不當利益，遭警方申請拘捕令。（翻攝自X）房時爀涉獲取約1900億韓元不當利益，遭警方申請拘捕令。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓娛樂圈震撼彈連環爆！曾打造K-POP帝國的關鍵人物房時爀（방시혁）竟捲入1900億韓元（約台幣40億元）等級的金融風暴。南韓警方21日正式對HYBE創辦人房時爀申請拘捕令，讓他恐難逃牢獄之災。

警方指控房時爀在公司上市過程中涉嫌「詐欺性不正交易」，不僅誤導既有投資人，還疑似透過私募基金操作，從中獲利高達約1900億韓元，消息一出震撼整個娛樂與資本市場。

據調查，房時爀被指在HYBE上市前，向原本的投資人聲稱「沒有上市計畫」，誘導他們將手中股份賣給與其關係密切的私募基金，等到公司正式上市後，再由該基金高價拋售持股套利。

警方認為，這一連串操作已涉及違反資本市場法，屬於利用不正當手段獲利的重大金融犯罪。

事實上，這起案件早在2024年底就被掌握線索，警方陸續搜索南韓交易所與HYBE總部，並對房時爀進行多達5次調查，甚至限制出境，歷經一年多調查後，終於進入關鍵階段。不過也因調查時間過長，外界一度質疑「辦案拖太久」，如今申請拘捕令，被視為案件即將收網的訊號。

面對指控，房時爀方面全面否認，律師強調「長期配合調查卻仍遭申請拘捕，深感遺憾」，並表示未來將透過法律程序積極說明立場。

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