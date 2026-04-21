12歲純情告白被翻出！怪奇比莉怕交不到男友：因為我更愛小賈斯汀

怪奇比莉（Billie Eilish）與小賈斯汀（Justin Bieber）驚喜同台。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在今年科切拉（Coachella）音樂節舞台上，怪奇比莉（Billie Eilish）與小賈斯汀（Justin Bieber）的驚喜同台成為全場焦點，也讓粉絲直呼是「追星天花板」的夢幻時刻。兩人合唱小賈2009年的經典歌曲《One Less Lonely Girl》，不僅勾起滿滿回憶，更讓這段跨越多年的偶像情誼再次被關注。

事實上，怪奇比莉從小就是小賈斯汀的忠實粉絲。早在約2013年，當時年僅12歲的她，房間牆上貼滿偶像海報，甚至曾一本正經地說出讓人印象深刻的「少女煩惱」，「我很擔心以後交男朋友，會不想跟他在一起，因為我真的太愛小賈斯汀了」。

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怪奇比莉（Billie Eilish）與小賈斯汀（Justin Bieber）驚喜同台。（翻攝YT）

據現場畫面顯示，當天比莉在台上顯得格外緊張與害羞，與她平時自信駕馭大型舞台的模樣形成反差。小賈斯汀則主動給予擁抱，並深情對唱，讓氣氛瞬間升溫。台下的海莉（Hailey Bieber）也成為關鍵推手之一，被拍到他將比莉推上台，促成這場夢幻互動。

演出過程中，比莉多次露出靦腆笑容，甚至一度笑到彎腰，展現出宛如粉絲見到偶像的真實反應。結束後她回到台下，情緒明顯激動，與海莉互動時更被捕捉到感動落淚的畫面。

Billie Eilish, aos 12 anos:



“Estou com medo de que quando eu tiver um namorado, eu não queira ficar com ele, pois amo mais o Justin Bieber.” pic.twitter.com/VtIi6EoQUO — Info Billie Brasil （@InfoBillieBR） April 19, 2026

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