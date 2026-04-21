男星相依為命母親罹癌 陪做化療嘆「提早變中年男人」

〔記者張釔泠／台北報導〕饒舌歌手艾蜜莉AMILI推出全新專輯《悲劇演員》，來自單親家庭的他說，「《悲劇演員》的發想來自母親，她的經歷、我的經歷，還有看到身邊的人的故事，人生不可能都是美滿的，一定有辛苦、失敗和挫折才對比出幸福有多珍貴。」

艾蜜莉AMILI第三張專輯《悲劇演員》即日發行。（繹琛有限公司提供）

艾蜜莉AMILI在第二張專輯《蜘蛛感應 Spider Sense》時化身為超級英雄蜘蛛人，而第三張專輯他成為一個「悲劇演員」，這其中的變化可謂極為兩端。

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主打歌《暫停》是直面殘酷現實的吶喊，兩年前相依為命的母親被診斷出癌症，他開始了家與醫院的兩點一線生活，有工作時便上台北，他說：「本來新專輯的東西不是要寫這些，但現實生活就是這樣----自己做決定，沒有人可以討論商量，就是要以『大人』的狀態生活，面對人生的考驗。」

艾蜜莉AMILI第三張專輯《悲劇演員》即日發行。（繹琛有限公司提供）

剛滿28歲的他笑說：「現在生活很簡單耶，每天早起出門工作或是帶媽媽去醫院做放療，晚上回到家，喝瓶啤酒，想想明天工作要做的事，然後睡覺！我有感覺到自己好像提早變成中年男人了啦！」但事實上，心裡只希望事情不要越來越糟、不想面對現實、更不想面對離別的這種心情，讓他寫下《暫停》這首歌。

呼應專輯名稱的同名歌曲《悲劇演員》更是以直白歌詞具體化各式悲劇場景，從校園霸凌到職場逆境，每一Cut都是真實人生，其中不乏艾蜜莉AMILI本人真實經驗，「小三的時候因為有70公斤，就常被同學嘲笑，當時的我因為被排擠就想盡辦法耍寶取悅同學和老師，那時候就開始模仿各種卡通人物，最會的大概是海綿寶寶吧。」從模仿海綿寶寶到後來模仿歌手，最終到了大學艾蜜莉AMILI想要做出自己的作品，他笑說：「可能就是這樣奠定了唱Rap的基礎吧？！」

艾蜜莉AMILI第三張專輯《悲劇演員》即日發行。（繹琛有限公司提供）

他坦言這兩年的經歷雖然看似辛苦，但他也學到了很多東西，「可能這兩年有些人在私下碰到的我經驗不太好，真是對不起，不過當時有可能在忙或是剛好在醫院或行進途中之類，不太方便用同樣開心的方式回應，我真的不是臭屁也沒有耍酷哦。」

配合專輯發行，艾蜜莉AMILI將在5/29（五）舉辦《悲劇演員：捲土重來》發片專場，售票資訊請洽Indievox（https://www.indievox.com/activity/detail/26_iv040207f ）

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